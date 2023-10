Mašek (ANO): Vy tuhle republiku vedete ke zhoubě ekonomické

reklama

Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové,

nejprve bych zareagoval na svého ctěného kolegu Pavla Žáčka, který tady argumentoval tím, že v minulém období evakuace z Afghánistánu dle jeho informací, kdy mu volali někteří důstojníci Armády České republiky, probíhala chaoticky.

Pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, kdyby to byla pravda, tak vy byste o tom jednal na výboru pro obranu, určitě byste to téma zdvihl. Neudělal jste to. Nebylo to ani na výboru pro bezpečnost, kde mám tu čest s vámi spoluzasedat na jednáních tohoto výboru. Takže bych se ohradil a beru to jako nepravdivý argument dodatečně použitý tady v diskusi a nehodný dalšího komentování.

Dále bych k panu Michálkovi. Měl jsem tu čest být členem covidové komise, které předsedal pan Stanjura a váš tehdejší kolega pan Ferjenčík byl místopředsedou, já jsem byl druhým místopředsedou. Byl jsem tam jako lékař, ale probírala se tam témata ekonomická. Vy jste tak extendovali, a zvlášť váš kolega, požadavky na vládu, na kompenzace, a já jsem se vždycky ptal, vždyť to nemůžeme ustát se státním rozpočtem. A odpověď vašeho kolegy a pana Stanjury byla taková, že my neseme vládní odpovědnost a je to náš problém.

My jsme si ten problém vyřešili. Tehdy byly propady státního rozpočtu 369, respektive 419 miliard v době vrcholícího covidu. Vy už jste covid neměli, respektive hodný Omikron, a zasekli jste sekeru 360 miliard. Prosím vás, vy nás nepoučujte. Vy tuhle republiku vedete ke zhoubě ekonomické, protože svými opatřeními v tom balíčku podrážíte zemědělství, podrážíte průmysl, podrážíte firmy a všechno na úkor občanů České republiky, kteří to dotují z úspor, které získali za naší vlády.

