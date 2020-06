Matek (KDU-ČSL): Krajské peníze musí zůstat v Libereckém kraji

Nouzový stav vyvolaný pandemií COVID-19 zasáhnul do života řady lidí a firem natolik, že se bez státní podpory neobejdou. V krizové situaci se ale naplno projevuje přístup současné vlády ke krajům a obcím - stát přesouvá svou zodpovědnost za svá rozhodnutí na kraje a města a způsobí jejich zadlužení nebo výrazné omezení investic. Liberecký kraj pochopitelně není výjimkou!

Vláda ANO a ČSSD podporovaná SPD a KSČM schválila ve zrychleném jednání zákon o kompenzačním bonusu, který přenáší financování pomoci podnikatelům na města a obce. To znamená, že samosprávy obcí v Libereckém kraji by měly financovat podporu podnikatelům ze svých rozpočtů. To odmítáme!

O co se jedná?

Na samotném kompenzačním bonusu podnikatelům ve výši 500 Kč denně pochopitelně není nic špatného, jenže vláda věrná přístupu „řídit stát jako firmu“ provedla skvělou účetní optimalizaci - na úkor regionálních rozpočtů. Jak to? Daně, které vybere stát, v rámci rozpočtového určení daní rozděluje i krajům a obcím. Nově ale vláda rozhodla, že z peněz pro kraje a obce nejdříve vyplatí kompenzační bonus a až pak rozdělí zbytek, bonus tak budou z 25% platit města a z 9% kraj. Znamená to tedy, že vláda přenesla zodpovědnost za krizová opatření na naše města a obce a účetním trikem sebrala peníze z jejich rozpočtů - a stačila na to část paragrafu nového zákona:

Daně z příjmu FO ze závislé činnosti jsou jedním z hlavní příjmů samospráv. Již v roce 2020 budou přicházet obcím menší příjmy, protože když není podnikatelská činnost, je i méně odvedených daní. Ve stejné chvíli vláda nabádá obce, aby ani v této těžké době nesnižovaly investice. Výsledkem nového zákona by bylo buď omezení obecních či krajských služeb, investic nebo dlouhodobé zadlužení.

Vláda na podporu svých vlastních opatření zvýšila odhad schodku státního rozpočtu z 40 mld. Kč na rekordních 300 mld. Kč. Možná plánuje schodek ještě vyšší, ale skrytě ho přenáší na samosprávy měst a obcí. Vládní ANOmarketing se pochlubil zvládnutím krize pomocí roušek, které jsme si ovšem museli ušít sami. Brzy se bude chlubit slušným schodkem státního rozpočtu, financovat to ale opět budeme my - obce škrtnou své výdaje a investice nebo se zadluží, aby financovaly to, co slíbila současná vláda.

Za Společně pro Liberecký kraj proto jednoznačně odmítáme navržený zákon. Chceme podporu podnikatelů samozřejmě zachovat, nesmí se tím ohrozit příjmy obcí v Libereckém kraji. Nepochybně dojde k ekonomické krizi a daňové výnosy budou nižší - stejně tak pro stát jako pro kraj, proto nelze rozhazovat peníze na úkor kraje a obcí. Rozhodně není budoucím řešením navýšení dotací pro vybrané obce - ty by pak vláda podle „nějakého“ klíče přidělila jen někomu, a to ještě na vládou stanovený účet. Obce Libereckého kraje vědí mnohem lépe, než současná vláda, co opravdu potřebují.

