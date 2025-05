Michálek (Piráti): A ministryně Černochová tleskala nejvíc. Máme se bát?

Děkuju za slovo, pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak jsme to názorně viděli. Pan ministr tady nevysvětlil ale vůbec nic. A dokonce nám tady řekl, že stát ty peníze když tak stejně zkonfiskuje. A kde je zkonfiskuje? Ty peníze už tady nebudou! Ty peníze jsou na peněžence. My je máme nějak zajištěné? Každý jouda je schopný vzít si peněženku a převést to někam jinam, převést to do zahraničí, převést to do nějakých složitých oblastí, tam to vybrat, vykešovat, převést ty bitcoiny, převést je na dolary a tak dále, uklidnit je do nemovitostí někam. Jako bychom to neviděli! To jsme neviděli tady kauzu Motol, kterou měl řešit pan Válek, a kde pan náměstek Budinský si ty peníze převáděl na Kostariku? Ty peníze je potřeba zajistit! Vždyť to tak skončí.

Víte, jak skončilo teď takovéto velké tržiště? Jak se to jmenuje? Glocin nebo tak nějak se to jmenuje. Kauza, obrovská kauza za víc jak čtyři miliardy korun, kam dávalo asi 4 000 lidí, si tam dávali úspory v bitcoinech a nakonec se ukázalo, řekla insolvenční správkyně, že to je Ponziho schéma. A mimochodem tam to bylo financované z té takzvané Fialovy záložny, zase s bitcoiny podvod.

Takže vykrást bitcoinovou peněženku, když k ní mám přístup, je ta úplně nejjednodušší věc. Tak nám prosím tady, pane ministře, nevykládejte, že stát ty peníze zkonfiskuje. Ty peníze budou fuč a stát si na ně nesáhne. Jestli si myslíte, že tam něco... Tak nám to vysvětlete tady, jakým způsobem si na ně sáhne, když vlastník té peněženky dokáže s nimi nakládat. Tak je tam bude asi nechávat, kdyby náhodou se stát rozkoukal, že by chtěl ještě ty další dvě miliardy, tak je tam bude nechávat a bude je tam rezervovat pro stát, aby si je když tak vybral. No, to se asi nestane.

Stejně tak jsme tady neslyšeli, neslyšeli jsme tady odpovědi na zcela zásadní dotazy, které tady zazněly. Proč se pan ministr znovu, tak jako se na tiskové konferenci nevyjádřil, proč nám neřekl, proč to předem neoznámil policii? Nebo na orgány činné v trestním řízení tak, aby mohly činit úkony, aby mohly zajistit ty peníze.

Proč nám tady vypráví o tom, že to je nějaké možná pokání? Místo toho, aby standardně prověřil původ toho daru, že není z trestné činnosti, tak jako to zvládla udělat zahraniční média. Proč tady nevystoupil, jak jsme ho vyzvali místopřísežně, aby prohlásil, že ve vydání peněženky nevyvíjel žádnou aktivitu? To je ta nejmenší věc, která by ho nestála nic víc než tady jednou vystoupit, zvednout ruku a skutečně odpřisáhnout, že v tom žádnou aktivitu nevyvíjel. Proč nám neodpověděl, jakým způsobem chce rozdělovat ty peníze, které ještě ani nemá schválen? A tak dále, a tak dále.

Zase jsme jenom tady slyšeli další útok na české policisty, že nedokázali rozklíčovat nerozklíčovatelnou peněženku. Takže to já považuju za zcela nepřijatelný přístup k takto závažnému tématu.

No a všiml jsem si, že tomu nejvíc, tomuto hloupému, krátkému, zcela nedostatečnému vysvětlení, nejvíc tleskala paní ministryně Černochová. No, tak jestli se stejnou důkladností přistupujete k tomu, co se děje s penězi na obranu, tak to jsem, jestli vám přijde adekvátní tohle to vystoupení, který jsme tady viděli, že jsme tady převzali, že tady stát převzal miliardu od peněz drogového dealera a pan ministr k tomu není schopen vystoupit déle a vysvětlit ty záležitosti, odpovídat na dotazy, zodpovídat se Poslanecké sněmovně, tak to se máme teda čeho bát. To bychom se měli ptát na to, jak funguje Vojenská policie, jakým způsobem funguje dohled nad penězi v oblasti obrany. Jestli vám tohle to přijde normální, takovýto dohled, že by takovýto přístup k veřejným prostředkům a k zodpovídání se Poslanecké sněmovně, tak mě to velmi rmoutí a kladu si otázku, jak to asi vypadá v dalších rezortech. Děkuji za pozornost.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

