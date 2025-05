Platíme si vlastní likvidaci. EU je zlatá klec a ČT chobotnice, kterou živíme. Vondráček si nebral servítky

„To není poplatek, to je symbol státního nátlaku. Českou televize si zprivatizovali její zaměstnanci, přestože ji zaplatili všichni občané. A pokud nejste dostatečně progresivní, musíte skončit. Platíme si nástroj, který je proti nám. Platíme za to, aby nás někdo označoval za dezinformátory,“ prohlásil ostře.

Podle něj „státní televize nepatří zaměstnancům, ale těm, kteří ji platí“. Připomněl, že diváci XaverLive a dalších kanálů dnes sledují více než zpravodajství ČT. „Lidé už prokoukli, že to, co vidí na Kavčích horách, není objektivní a není to ve službě veřejnosti,“ dodal.

Vondráček pak přešel k tématu Evropské unie. Tvrdě zkritizoval Lisabonskou smlouvu a její dopady: „Po Lisabonské smlouvě jsme přišli o právo veta. Velké státy jako Německo a Francie si diktují, co máme dělat. To není spolupráce – to je diktát. Pokud nejsme schopni v Bruselu zastavit migrační kvóty nebo Green Deal, musíme se ptát, jestli tam chceme zůstat.“

Dotace z Bruselu přirovnal ke „stravenkám“, kterými si EU kupuje poslušnost: „Oni vám dají peníze, ale jen na to, co oni dovolí. Jsme v plusu jen tehdy, když se díváme na eurofondy – ale zapomínáme na byrokratické náklady a ztrátu suverenity. Čtyři procenta HDP jdou na byrokracii a kontrolu dotací – to jsou skryté náklady, které si málokdo uvědomuje.“

Dotace obecně označil za „past a nástroj korupce“, který poctivé firmy ničí. „Dotace jsou jako transfúze krve z pravé ruky do levé – jenomže při tom se spousta krve vycintá na zem. To jsou naše peníze, které platíme za systém úředníků a kontrol. Firma, která nedostane dotaci, nakonec končí, i když pracuje poctivě. Znám konkrétní případ tiskárny, která o dotace nežádala a musela zavřít, protože její konkurence dotace dostala. A to je nespravedlivé,“ řekl.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na závěr Vondráček vyzval občany k odvaze a ostražitosti: „Svoboda není samozřejmost. Pokud budeme mlčet a platit poslušně daně a poplatky, skončíme v kleci. Nechci, aby se to stalo. Musíme být stateční, říkat NE, jako to dělá Viktor Orbán. Nebojme se. My nejsme ovce, které si nechají všechno líbit.“