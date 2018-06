Ministr Brabec: Ložisko by muselo být úplně vyňato z evidence

Dobré odpoledne, vážený pane předsedající. Děkuji za ten dotaz. Já si myslím, že tady neřeknu něco úplně zásadního, co tady ještě nepadlo, ale chápu, že se vlastně ptáte všech dotčených resortů.

Já možná ještě krátce se vrátím k tomu tématu, které tady zmínila paní ministryně průmyslu a obchodu, protože ono to vlastně souvisí i s agendou Ministerstva životního prostředí a já mohu jenom potvrdit, že - a to vy víte - že dneska je to ložisko vlastně ve fázi nebilančních zásob, což je ten krok, který byl učiněn, jestli se nemýlím, někdy v roce 2002 a stále ještě i ty nebilanční zásoby znamenají jakýsi mezikrok a dalším by byl potom úplný odpis, tedy úplné zrušení ložiska, ale aby k takovému zrušení ložiska mohlo dojít, tedy aby ložisko vlastně de iure /de facto by dále existovalo/ přestalo existovat, tak by muselo být úplně vyňato z evidence a o tom by pak muselo rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání s Českým báňským úřadem, a to by samozřejmě znamenalo změnu, už zmiňovanou v odpovědi paní ministryně průmyslu a obchodu, surovinové politiky státu.

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Z pohledu Ministerstva životního prostředí je to docela snadné, protože vy víte, že více než 50 % prostoru Trojanovice leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Zároveň je to evropsky významná lokalita Natura 2000, to území má vysokou přírodní a krajinářskou hodnotu a kromě toho je také intenzivně rekreačně i sídelně využito. Z toho logicky vychází nesouhlasná vyjádření orgánů státní správy na úseku ochrany přírody a životního prostředí, místních samospráv i občanských sdružení, takže stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy, která spadá pod Ministerstvo životního prostředí a jak jsem řekl, i veškerých dotčených municipalit je byť jen k průzkumné ražbě v rámci nějakých budoucích čistě teoretických kroků konstantně negativní a já si troufám říci, že by zůstalo konstantně negativní i nadále.

Děkuji.

Psali jsme: Ministr Brabec: Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští Ministr Brabec: Problematikou vyder se zabýváme poměrně dlouho Ministr Brabec: Podpora rozvoje CNG je z pohledu životního prostředí jednoznačná Ministr Brabec: V Česku je mnoho firem, které to myslí se společenskou odpovědností opravdu vážně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV