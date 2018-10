Ministr Hamáček: My samozřejmě chceme více prostředků pro hasiče

Zjednodušení a zpřesnění vyplácení úhrad za zásah hasičů při dopravní nehodě nebo změna financování Fondu zábrany škod, která by vedla ke zvýšení prostředků na techniku profesionálních i dobrovolných hasičů, o tom dnes, 29. října 2018, jednal ministr vnitra Jan Hamáček se zástupci České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů.

Změna financování Fondu zábrany škod, kam pojišťovny posílají ročně 3 % z povinného ručení mj. na novou silniční techniku, je jednou z priorit ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). V minulém roce šlo cca o 400 mil. Kč, z čehož bylo 313 milionů určeno pro profesionální a zbytek pro dobrovolné hasiče. Hasiči využívají prostředky nejčastěji na nákup cisteren CAS. „Dobrá zpráva je, že si obě strany přejí jednat. My samozřejmě chceme více prostředků pro hasiče i zpřesnění, na co všechno lze prostředky využít. Zatím jsme se dohodli na tom, že pokud budou mít pojišťovny přebytek v Garančním fondu České kanceláře pojistitelů, půjdou tyto prostředky nově také do Fondu zábrany škod. To je dobrá zpráva,“ uvedl Jan Hamáček.

Další prioritou Ministerstva vnitra je zjednodušení vyplácení úhrad pojišťoven za zásah hasičů u dopravních nehod. Pojišťovny se s ministrem shodly na společném zájmu usnadnit Hasičskému záchrannému sboru čerpání těchto prostředků a na nalezení paušalizovaného modelu úhrady. V tomto smyslu již mezi Českou kanceláří pojistitelů a Hasičským záchranným sborem začala probíhat jednání.

Jan Hamáček ČSSD



