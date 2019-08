Ministr Havlíček: Chceme propojit jezera, vzniklá rekultivací dolů a lomů

Zahlazování následků hornické činnosti v Ústeckém kraji. Přímo na místě řešil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s náměstky Silvanou Jirotkovou, Janem Dejlem a Eduardem Muřickým. Příměstská rekreace a sport díky jezerům, která v místě vznikají, či už jsou, jako Milada a Most.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zadalo Palivovému kombinátu Ústí (PKÚ), aby zpracoval studii proveditelnosti. S tím, že záměrem MPO je, aby všechna jezera byla průtočná. Oblast má obrovský potenciál jako zásobárna vody pro Českou republiku a také jako zdroj energie díky vodním elektrárnám a solárním parkům na hladině o celkovém výkonu až dvou jaderných reaktorů. Něco jako Vltavská kaskáda, ale významně větší.

Celkem jde minimálně o 3 361 ha / 1 361 mil. m3. Vodní dílo by mohlo být efektivní reakcí na sucho, kterým se musí Česká republika zabývat. Vzniknout by mohly i přečerpávací a malé vodní elektrárny či solární parky na vodních hladinách. I s Vršany se celkový energetický výkon této soustavy odhaduje na 1 000 až 2 000 MW, tedy jako až dva jaderné reaktory. Nejen státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ), který má danou věc na starosti a spadá pod MPO, má ambice vrátit do území člověka. Ústecký kraj má propojení jezer jako svou prioritu pro příští programové období, podpora je i od měst a obcí.

Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka daná věc dává smysl, je ohleduplná vůči krajině a přínosná pro širokou veřejnost. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček říká: „Do konce příštího roku by se měl potřebný návrh včetně časového harmonogramu a financování předložit na vládu. Za úkol to dnes dostalo PKÚ. Musí se předložit jasný záměr projednaný se všemi subjekty, které mají danou oblast na starosti.“

„Rekultivací se zabýváme průběžně, vznik a propojení jezer by byl přínosný pro všechny,“ říká ředitel Palivového kombinátu Ústí Petr Lenc a dodává: „Odborný materiál pro vládu samozřejmě připravíme a poté půjde o politické rozhodnutí.“

„Rekultivace lomu ČSA probíhá průběžně a v současné době je zhruba polovina území už hotová. Pro zbývající území máme schválený plán sanace a rekultivace a připravené finanční rezervy. Jsem rád, že pan ministr na místě potvrdil, že své závazky ke krajině zodpovědně plníme a uvědomuje si, že dojde-li k dostatečnému rozšíření plánu rekultivace, bude nezbytné hledat také další finanční zdroje, například z Evropské unie,“ říká prezident a CEO skupiny Sev.en Energy Luboš Pavlas. Stát podle Pavlase bude muset zaujmout jasné stanovisko k ochraně ložiska, ve kterém ještě zbývá 750 milionů tun nejkvalitnějšího hnědého uhlí.

Po ukončení těžby v lomu ČSA se odhaduje, že napuštění vodou z Ohře by trvalo 10 až 15 let. Vzniklo by tak jedno z největších jezer v ČR.

