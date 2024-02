Ministr Jurečka: Je úplně normální, že děti chodí do školy

reklama

Podle mě má být úplně normální, že děti chodí do školy. Stále se ale najdou rodiče, kteří své děti pravidelně do školy neposílají. V některých vyloučených lokalitách kvůli tomu až 20 % dětí sotva dokončí základní školu. Takové děti se pak v životě mají problém uplatit. Je to špatně nejen pro jejich budoucnost, ale vytváří se tím problémy pro celé regiony.

Chci, aby to skončilo. Všichni nemusí mít hned vysokou. Ať si každý v životě najde obor, co ho uživí a bude mu blízký, ale bez poctivé školní docházky to v dnešním světě jde jen těžko. Proto navrhuji, abychom v sociálním systému zavedli motivaci lidí posílat své děti do školy, když žádají o podporu. Normální člověk to podle mého udělá sám od sebe, ale některé holt potřebujeme motivovat. Je to příležitost, jak pomoci zároveň jim i jejich dětem.

Ano, viděl jsem komentáře některých zástupců Pirátů, že s tímto nesouhlasí, ale já si za tím stojím. Nestačí jen stále zlepšovat sociální práci v regionech. Ta je důležitá, ale sama o sobě nestačí. Když děti nebudou chodit do školy, necháváme úplně zbytečně vyrůstat ztracenou generaci lidí, která se v životě neuplatní, nebude se mít dobře a vytvoří to problémy pro nás všechny. To bychom měli zarazit. Co myslíte Vy?

