Ministr Jurečka: Jen dostupnost nestačí

Tento rámec, zaměřující se především na mateřské školy a dětské skupiny, představuje zásadní posun v oblasti zajištění dostupnosti a kvality služeb pro nejmenší děti. Dvouletý projekt realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Financování poskytla Evropská unie prostřednictvím Nástroje pro technickou podporu (TSI) a projekt implementoval UNICEF v partnerství s Evropskou komisí.

České služby péče o děti navštěvuje méně než 7 procent dětí mladších tří let, což je hluboko pod průměrem zemí EU, který činí 37,5 procent. Do mateřských škol pak podle posledních odhadů nechodí až 40 tisíc tří a čtyřletých dětí, přičemž se často jedná o ty nejzranitelnější. Péče o děti ve věku 0–6 let ale v České republice zažívá významný rozvoj. Počet míst v dětských skupinách vzrostl z přibližně 10 000 v roce 2018 na více než 26 000 na jaře 2025. Aby tento růst kapacit doprovázela i vysoká kvalita, stát přichází s jednotným systémem, který bude kvalitu předškolního vzdělávání a péče sledovat a hodnotit.

„V posledních letech jsme intenzivně rozšiřovali kapacity dětských skupin, protože dostupnost péče o nejmenší děti je klíčová nejen pro jejich zdravý vývoj, ale i pro sladění rodinného a pracovního života jejich rodičů. Víme, že investice do raného dětství se z dlouhodobého hlediska vrací v podobě vyšší produktivity a celospolečenského přínosu. Jenže dostupnost nestačí – proto jsme společně s MŠMT a našimi partnery vytvořili systém, který nám umožní sledovat a aktivně podporovat kvalitu péče napříč službami,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



Nový rámec: definování kvality v pěti oblastech

Robustní systém monitorování a evaluace se opírá o pět klíčových oblastí kvality:

přístup – zajištění rovného a inkluzivního přístupu ke službám pro všechny děti

personál – kvalifikace, profesní rozvoj a pracovní podmínky zaměstnanců

program vzdělávání a péče – obsah a struktura programů a interakcí, zaměřených na rozvoj nejmenších dětí

hodnocení a monitorování – systémy pro sledování a zajišťování kvality služeb

správa a financování – efektivní řízení a udržitelné financování služeb

Rámec obsahuje společnou vizi, konkrétní prohlášení o kvalitě a indikátory, které vytvářejí obraz o celkovém systému, jeho kapacitě a přístupnosti. Zaměřují se také na kvalitu procesů, jako třeba na vzájemné interakce mezi personálem, interakce personálu s dětmi a rodiči a na zkušenosti a wellbeing dětí.

„Tento projekt je důkazem, že meziresortní spolupráce přináší konkrétní výsledky. Vytvořením jednotného rámce pro monitorování a evaluaci získáváme nástroj, který nám umožní lépe porozumět tomu, co služby předškolního vzdělávání a péče dětem skutečně přinášejí – a co potřebují obce a další aktéři, aby je mohli dále rozvíjet. Kvalitní data a společně nastavené cíle nám umožní cíleně podporovat ty, kdo to potřebují nejvíce,“ řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

Na přípravě rámce se podílelo přes 70 odborníků z více než 30 institucí – ministerstev, akademické sféry, poskytovatelů služeb, obcí i rodičů. Mezi významné přínosy projektu patří vznik aktivní meziresortní pracovní skupiny, která bude v činnosti pokračovat po dokončení evaluačního a monitorovacího rámce.

Projekt jako vzor meziresortní spolupráce

„Rané dětství je klíčovým obdobím, ve kterém vznikají základy pro celoživotní učení, zdraví i sociální začlenění. Každé dítě má právo na dostupné a kvalitní služby – zvláště důležité je to pro děti ze znevýhodněného prostředí. Těší nás, že jsme mohli být partnerem tohoto projektu, který nejenže definoval společnou vizi kvality, ale také vytvořil základ pro další rozvoj systému tak, aby fungoval pro všechny děti. Obzvláště oceňujeme otevřenou spolupráci mezi resorty a experty, která ukazuje, jak má vypadat efektivní systémová změna,“ uvedla Lucie Plešková, vedoucí implementačního týmu projektu z UNICEF.

Podpora Evropské unie

Projekt byl financován Evropskou unií prostřednictvím Nástroje pro technickou podporu (TSI). Judit Rózsa, ředitelka Pracovní skupiny pro reformy a investice Evropské komise, ve svém vyjádření na závěrečné konferenci projektu uvedla:

„Investice do předškolního vzdělávání a péče jsou klíčové pro budování spravedlivé a inkluzivní Evropy s příležitostmi pro všechny, zejména pro ty nejzranitelnější. EU pomáhá českým úřadům zlepšovat a rozšiřovat kapacity předškolního vzdělávání a péče. Prostřednictvím Nástroje pro technickou podporu, našeho programu EU na podporu strukturálních reforem v členských státech, chceme zajistit, aby s růstem tohoto sektoru zůstala kvalita služeb strategickou prioritou. Připravili jsme řešení šitá na míru jedinečnému českému kontextu – od národní úrovně po místní mateřské školy a dětské skupiny.“

Nástroj pro technickou podporu (TSI - více ZDE) je klíčovým nástrojem Evropské komise pro podporu členských států při navrhování a provádění reforem podporujících růst a inkluzi. Od zdravotní péče po zdravé veřejné finance, od digitalizace vzdělávání a veřejných služeb po posilování podnikatelského prostředí a finančního sektoru – TSI pomáhá členským státům EU s jejich reformní agendou. Monitorovací a evaluační rámec pro předškolní vzdělávání a péči v České republice najdete ZDE.

