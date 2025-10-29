Auta, drony, lidi... Nic nemáme, nadávají Ukrajinci

29.10.2025 10:02 | Zprávy

Ukrajinci se na frontě potýkají s problémy. Rusové obsadili Kupjansk, město, které už bylo od okupantů jednou osvobozeno. A už jsou tam zase. Ukrajinští vojáci a velitelé navíc tvrdí, že nedostatek základních věcí – aut, dronů a lidí – extrémně ztěžuje zadržování Ruska. Navzdory těmto problémům ukrajinský prezident Zelenskyj oznámil, že Ukrajina začne v listopadu vyvážet zbraně. A administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa přišla s oznámením, které pomůže Německu.

Auta, drony, lidi... Nic nemáme, nadávají Ukrajinci
Foto: Repro Youtube
Popisek: Raketový systém Buk M2

Od ruského vpádu na Ukrajinu uplynulo takřka tři a tři čtvrtě roku a po většinu této doby Rusové postupují a zabírají další a další metry ukrajinské půdy. Server Kyiv Independent otevřeně přiznal, že teď obsadili Kupjansk. Už podruhé se okupanti dokázali vrátit do míst, odkud už je Ukrajinci jednou vyhnali. Stejně jako při jiných útocích z poslední doby, i tady prý Rusové uspěli s taktikou vln dronových útoků, s nimiž po zemi přicházejí malé skupinky pozemních sil, které testují sílu ukrajinské obrany na různých místech frontové linie.

„Máme situaci, kdy například mohou být vedle sebe 2 až 3 brigády, ale nejsou stejně dobře vybaveny,“ prozradil operátor dronů Andrij, který v oblasti působí v rámci 116. dronové brigády.

Zatímco pozornost ukrajinské armády se soustředila na obranu Doněckého regionu, Rusové postupně přesunuli část svých sil do Charkovské oblasti. Právě ke Kupjansku, o který se bojuje v podstatě od počátku ruského úderu na území Ukrajiny od února 2022.

„Celkový obraz se zpočátku může zdát v pořádku, ale Rusové vidí slabé místo se slabším personálem nebo menším počtem palebných prostředků a zaměřují se na tuto oblast,“ řekl operátor dronů Jurij.

Jak už v září prozradil Jurij Fedorenko, velitel úderného pluku dronů Achilles, ruští vojáci používali k vstupu do Kupjanska také několik podzemních potrubí vedoucích pod řekou Oskil, což je postup, který využili i jinde, například v Avdijivce a Sudži v Kurské oblasti. Postupem času tuto taktiku jen zdokonalují.

„Ve srovnání s jinými sektory jsem neviděl vojáky Ruské federace umírat tak bezvýznamně jako zde,“ prozradil jeden z ukrajinských obránců, který v článku vystupoval pod jménem Mazhor. „Neviděl jsem evakuaci jediného zraněného vojáka,“ dodal.

Ve městě prý stále najdeme necelých sedm stovek civilistů, čehož prý využívají ruští vojáci, po městě se nezřídka pohybují v civilním oblečení a pro ukrajinské obránce je pak složitější rozhodnout, zda ten či onen muž běžící po ulici mezi domy může představovat hrozbu, nebo je to jen nebožák, který se před ruskou hrozbou snaží ukrýt.

„To věci obzvláště komplikuje, protože je nemůžeme zaměřit, když existuje obava, že zraníme civilistu. Dobré je, že tu už nějakou dobu pracujeme a víme, kde žijí skuteční civilisté a kde se rozhodně plíží nepřátelé,“ prozradil další operátor dronů vystupující pod jménem Tychyj.

Server Kyiv Independent doplnil, že tato situace je pro operátory dronů obzvláště nebezpečná. Už se poučili, že je v jejich zájmu operovat 2 až 3 km od nepřítele, v zájmu vlastního bezpečí. Jenže v Kupjansku je od nich nepřítel vzdálen často jen 200 či 300 metrů.

Ukrajině také chybějí zbraně dodávané Západem, vojáci a velitelé tvrdí, že nedostatek základních věcí – aut, dronů a lidí – extrémně ztěžuje zadržování Ruska.

Navzdory těmto problémům ukrajinský prezident Zelenskyj oznámil, že Ukrajina začne v listopadu vyvážet zbraně.

„Prezident zdůraznil, že do konce roku musí podíl zbraní vyrobených na Ukrajině používaných k obraně našeho státu překročit 50 %. Hlava státu si také stanovila za úkol spustit v příštím měsíci program kontrolovaného vývozu ukrajinských zbraní,“ oznámila prezidentská kancelář.

Agentura Reuters ve stejné době uvedla, že administrativa Donalda Trumpa poskytla spolkové vládě v Berlíně ujištění, že ze sankcí namířených na ruské ropné giganty bude vyjmuta německá pobočka společnosti Rosněfť. Vláda našich západních sousedů totiž Trumpovu administrativu ujistila, že tato společnost již není pod kontrolou ruské strany.

„Berlín argumentoval, že rafinerie, které jsou od roku 2022 pod správou německého státu, jsou ‚oddělené‘ od mateřské skupiny. Jsou nezbytné pro zásobování země palivem. Mezi aktiva společnosti patří rafinerie PCK ve Schwedtu, jedna z největších v Německu, která představuje více než 12 % kapacity zpracování paliv v zemi,“ napsala agentura Reuters.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

autor: Miloš Polák

