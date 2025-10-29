Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
„Máme situaci, kdy například mohou být vedle sebe 2 až 3 brigády, ale nejsou stejně dobře vybaveny,“ prozradil operátor dronů Andrij, který v oblasti působí v rámci 116. dronové brigády.
Zatímco pozornost ukrajinské armády se soustředila na obranu Doněckého regionu, Rusové postupně přesunuli část svých sil do Charkovské oblasti. Právě ke Kupjansku, o který se bojuje v podstatě od počátku ruského úderu na území Ukrajiny od února 2022.
„Celkový obraz se zpočátku může zdát v pořádku, ale Rusové vidí slabé místo se slabším personálem nebo menším počtem palebných prostředků a zaměřují se na tuto oblast,“ řekl operátor dronů Jurij.
Jak už v září prozradil Jurij Fedorenko, velitel úderného pluku dronů Achilles, ruští vojáci používali k vstupu do Kupjanska také několik podzemních potrubí vedoucích pod řekou Oskil, což je postup, který využili i jinde, například v Avdijivce a Sudži v Kurské oblasti. Postupem času tuto taktiku jen zdokonalují.
„Ve srovnání s jinými sektory jsem neviděl vojáky Ruské federace umírat tak bezvýznamně jako zde,“ prozradil jeden z ukrajinských obránců, který v článku vystupoval pod jménem Mazhor. „Neviděl jsem evakuaci jediného zraněného vojáka,“ dodal.
Ve městě prý stále najdeme necelých sedm stovek civilistů, čehož prý využívají ruští vojáci, po městě se nezřídka pohybují v civilním oblečení a pro ukrajinské obránce je pak složitější rozhodnout, zda ten či onen muž běžící po ulici mezi domy může představovat hrozbu, nebo je to jen nebožák, který se před ruskou hrozbou snaží ukrýt.
Server Kyiv Independent doplnil, že tato situace je pro operátory dronů obzvláště nebezpečná. Už se poučili, že je v jejich zájmu operovat 2 až 3 km od nepřítele, v zájmu vlastního bezpečí. Jenže v Kupjansku je od nich nepřítel vzdálen často jen 200 či 300 metrů.
Ukrajině také chybějí zbraně dodávané Západem, vojáci a velitelé tvrdí, že nedostatek základních věcí – aut, dronů a lidí – extrémně ztěžuje zadržování Ruska.
Navzdory těmto problémům ukrajinský prezident Zelenskyj oznámil, že Ukrajina začne v listopadu vyvážet zbraně.
„Prezident zdůraznil, že do konce roku musí podíl zbraní vyrobených na Ukrajině používaných k obraně našeho státu překročit 50 %. Hlava státu si také stanovila za úkol spustit v příštím měsíci program kontrolovaného vývozu ukrajinských zbraní,“ oznámila prezidentská kancelář.
„Berlín argumentoval, že rafinerie, které jsou od roku 2022 pod správou německého státu, jsou ‚oddělené‘ od mateřské skupiny. Jsou nezbytné pro zásobování země palivem. Mezi aktiva společnosti patří rafinerie PCK ve Schwedtu, jedna z největších v Německu, která představuje více než 12 % kapacity zpracování paliv v zemi,“ napsala agentura Reuters.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
