Policie ČR: Středočeský ředitel nově jmenován generálmajorem

Prezident republiky Petr Pavel dnes u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu jmenoval do hodnosti generálmajora ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václava Kučeru.
„Brigádní generál Václav Kučera se na pozici krajského ředitele propracoval postupně a nikdy přitom neztratil úctu a respekt svých podřízených, kteří jej vzhledem k jeho lidskému přístupu a obrovským zkušenostem vždy hodnotili a hodnotí velice kladně“ uvedl policejní prezident genpor. Martin Vondrášek.
Prezident republiky jmenuje příslušníky bezpečnostních sborů do generálských hodností dvakrát ročně, a to u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu a Dne vítězství.
autor: Tisková zpráva