Levice: Demokracie se týkala především těch nejbohatších

29.10.2025 10:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k 28. říjnu.

Levice: Demokracie se týkala především těch nejbohatších
Foto: levice.org
Popisek: Levice

Vznik Československa v roce 1918 byl významným krokem vpřed. Konec monarchie, rozvoj demokracie, vzdělání, kultury a rovné postavení češtiny a slovenštiny představovaly historický posun, který si lidé u nás zasloužili.

První republika však nebyla zdaleka bez chyb. Demokracie se týkala především těch nejbohatších. Sociální nerovnosti zůstávaly hluboké a dělníci, kteří se domáhali svých práv, často narazili na tvrdé zásahy státu. Protesty a stávky byly opakovaně potlačovány silou.

Velké podniky získávaly značnou moc a vliv na každodenní život lidí. Model řízení, který prosazoval například Baťa, někdo vnímá jako moderní, ve skutečnosti však výrazně omezoval odbory i občanská práva.

První republika se potýkala také s obrovskou nerovností mezi národy a menšinami v rámci státu. Pro občany německé, maďarské, rusínské nebo romské národnosti tak byla například uzavřena většina státních úřadů či armádních postů a extrémní diskriminaci ze strany nově vzniklého státu čelili obzvlášť Romové.

28. říjen je pro nás dodnes připomínka, že demokracie nikdy není hotová a že musí patřit všem, nejen úzké skupině nejbohatších a nejmocnějších.

Psali jsme:

„Pavlův hybridní projev. A Svěrák končí.“ Holcova tečka za medailemi
Pavel: Volby ukázaly silnou občanskou angažovanost pro změnu
Drahoš: Svoboda nemůže být bezbřehá. Stát může něco omezit
Bude protest. Aktivisté chtějí ukrajinskou vlajku zpět na Národní muzeum

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

levice

autor: PV

migranti

Podle vás nyní budeme moci účinněji prosazovat návraty nepřijatých migrantů, ale co EU udělala v boji s nelegální migrací, která je podle mě ten hlavní problém?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Generace „Zvládnu to sama“ se potýká se syndromem vyhořeníGenerace „Zvládnu to sama“ se potýká se syndromem vyhoření Zmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický indexZmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický index

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Levice: Demokracie se týkala především těch nejbohatších

10:04 Levice: Demokracie se týkala především těch nejbohatších

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k 28. říjnu.