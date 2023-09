Ministr Jurečka: Upravujeme i termíny výplaty důchodů, současných třináct snížíme na pět

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dobré ráno, já si dovolím pouze stručně na úvod rozpravy a na úvod třetího čtení shrnout ty podstatné věci novely těchto zákonů, tedy tohoto sněmovního tisku 443.

My v těchto novelizacích řešíme několik řekněme spíše technických věcí, které souvisejí s tím, abychom zjednodušili a zefektivnili práci jak na České správě sociálního zabezpečení, tak také i pro klienty komunikaci s tímto úřadem. To znamená, zavádíme možnost podat žádost o důchod v elektronické podobě. Tato možnost doposud nebyla. Pokud to někdo i zkoušel případně přes datovou schránku, tak to podle zákona vlastně nebylo vůbec možné.

To znamená, v návaznosti na tuto online možnost podávání důchodů tak zároveň také rušíme místní příslušnost okresní správy sociální zabezpečení při sepisování žádosti o přiznání důchodu v listinné podobě. To znamená, klient bude moci nejenom na to svou v uvozovkách okresní správu, kterou znal doposud, tak vyřídit si případně tuto žádost i na kterékoliv jiné správě sociálního zabezpečení v rámci České republiky.

Pak také upravujeme termíny pro výplatu důchodů, ukončujeme tak zvaný klouzavý měsíc a stanovujeme tuto výplatu na kalendářní měsíc s tím, že tyto výplatní termíny budou do první poloviny měsíce tak, aby ty důchody opravdu v první polovině měsíce byly vyplaceny a těch současných třináct výplatních termínů snížíme na pět. Takže je to zase krok, který je ve prospěch klientů a těch, kteří dostávají výplaty důchodů v České republice.

Ta účinnost zákona je navržená od 1. 1. 2024 s výjimkou právě té možnosti podat žádost o důchod online, protože to souvisí také i s účinností nařízení Evropské unie o jednotné digitálně bráně, kde je tato účinnost nejpozději od 1. prosince 2023. Takže toto je část, která má účinnost dřívější.

K tomuto návrhu jsme v systému mohli zaregistrovat jeden pozměňující návrh, který podal kolega David Šimek, je to pod číslem sněmovního dokumentu 2993. Je to dokument, pozměňovací návrh, který se týká některých úprav, pokud jde o podporu táborníků, respektive lidí, kteří pracují s dětmi v rámci letních dětských táborů, kdy už z minulého volebního období tady vznikla určitá forma podpory, která je vůči těmto lidem a jejich zaměstnavatelům vlastně ze strany státu vytvořena. Takže u této záležitosti upravujeme a zpřesňujeme některé záležitosti tak, aby tato podpora mohla efektivně dále být realizovaná.

Děkuji vám za pozornost.

