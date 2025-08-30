Ministr Lipavský: Ruské ambice nekončí na východní Ukrajině

Více než stovka velvyslanců, velvyslankyň, generálních konzulů a konzulek diskutovala o prioritách naší zahraniční politiky a aktuálních geopolitických výzvách. K hlavním tématům patřily dopady ruské války na Ukrajině a v Evropě, transatlantické vztahy a posilování evropské obranyschopnosti, podpora demokracie, situace na Blízkém východě či provázanost diplomacie s prosperitou naší země.
Poradu zahájili v pondělí 25. srpna 2025 svými vystoupeními předseda vlády Petr Fiala a ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. „Evropa zůstává v ohrožení, neboť ruské ambice nekončí na východní Ukrajině. Moskva může být do několika let připravena k další agresi. Proto je v našem bytostném zájmu podporovat Ukrajinu a poskytnout jí odpovídající bezpečnostní záruky. Tou nejefektivnější zárukou je pomoc s vybudováním silné ukrajinské armády,“ řekl v projevu premiér.
Ten dále zhodnotil úspěchy vlády v oblasti energetické bezpečnosti, rozvoj ekonomiky, zvládnutou integraci Ukrajinců či význam posilování vztahů s partnery v našem regionu, dnes primárně s Německem a Polskem.
Ministr Lipavský se ohlédl za čtyřmi roky české diplomacie pod jeho vedením. „Česká diplomacie má ve světě hlas a naši spojenci s námi počítají. Jsme u klíčových jednání, jako jsou v poslední době zejména ta, která probíhají v koalici ochotných k podpoře Ukrajiny a přístupu k Rusku,“ uvedl šéf české diplomacie. Upozornil na zhoršující se mezinárodní situaci a související potřebu věnovat větší diplomatickou pozornost otázkám obrany a bezpečnosti. Zdůraznil, že moderní diplomacie je jak záležitostí hodnot, tak zájmů.
Před velvyslanci letos se svými příspěvky vystoupili také další členové vlády, ministr dopravy Martin Kupka, ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek.
Vedoucí českých zastupitelských úřadů se během porady vedle aktuálních zahraničněpolitických témat věnovali i otázkám ekonomické diplomacie nebo zlepšování konzulárních služeb českým občanům, včetně zajištění korespondenčního hlasování v nadcházejících parlamentních volbách. Vedoucí zastupitelských úřadů tradičně přijal prezident Petr Pavel a setkali se též se senátory.
autor: PV