Ministr Rakušan: Gauneři platili PR poradce jen sami sobě

Pokud jde o tvrzení jednoho z obžalovaných, že z peněz od Redlovy skupiny bylo financované PR Starostů: Jediné PR, které si tahle skupina gaunerů platila, byl osobní PR poradce pro obžalovaného Hlubučka. Rozhodně to nebylo PR pro STAN, naopak, poctivé starosty tím jen poškodili.
V rámci očistných opatření, která jsem po vypuknutí kauzy nařídil, prošlo naše financování externím auditem, a peníze, které by potenciálně mohly jakkoliv souviset s Dozimetrem, jsme poslali na charitu. Mezi těmito penězi jsme identifikovali i dar od pana Kose, který dnes vypovídá u soudu. V roce 2014 poskytl hnutí 350 tisíc korun, i ty jsme v roce 2022 poslali na charitativní účely.
Ke kauze jsme se postavili příkladně. Kdyby podobně řešily své problémy všechny politické strany, měli bychom tu politickou kulturu na úrovni Skandinávie. I proto si troufáme říct: Starostové do čela!
Mgr. Bc. Vít Rakušan
