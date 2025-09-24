Ministr Rakušan: Gauneři platili PR poradce jen sami sobě

24.09.2025 7:17 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na svědectví jednoho z obžalovaných v kauze Dozimetr

Ministr Rakušan: Gauneři platili PR poradce jen sami sobě
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Jak to bylo s údajným financováním Starostů od Redlovy skupiny? Gauneři platili PR poradce jen sami sobě. PR poctivých Starostů naopak poškodili. A za to je čeká spravedlivý soud!

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 12007 lidí

Pokud jde o tvrzení jednoho z obžalovaných, že z peněz od Redlovy skupiny bylo financované PR Starostů: Jediné PR, které si tahle skupina gaunerů platila, byl osobní PR poradce pro obžalovaného Hlubučka. Rozhodně to nebylo PR pro STAN, naopak, poctivé starosty tím jen poškodili.

V rámci očistných opatření, která jsem po vypuknutí kauzy nařídil, prošlo naše financování externím auditem, a peníze, které by potenciálně mohly jakkoliv souviset s Dozimetrem, jsme poslali na charitu. Mezi těmito penězi jsme identifikovali i dar od pana Kose, který dnes vypovídá u soudu. V roce 2014 poskytl hnutí 350 tisíc korun, i ty jsme v roce 2022 poslali na charitativní účely.

Ke kauze jsme se postavili příkladně. Kdyby podobně řešily své problémy všechny politické strany, měli bychom tu politickou kulturu na úrovni Skandinávie. I proto si troufáme říct: Starostové do čela!

Mgr. Bc. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Věříte, že z peněz od Redlovy skupiny nebylo financováno PR STAN?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na svědectví jednoho z obžalovaných v kauze Dozimetr