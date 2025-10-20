Ministr Stanjura: Je bezpředmětné posílat návrh rozpočtu do sněmovny znovu

20.10.2025 14:07 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na výzvy k opětovnému zaslání návrhu státního rozpočtu do sněmovny

Foto: Hans Štembera
Popisek: Zbyněk Stanjura, ministr financí

V tuto chvíli, kdy nebyla nová sněmovna ještě ustavena včetně řádné volby její předsedkyně nebo předsedy, je bezpředmětné mluvit o tom, že by měla vláda návrh rozpočtu na příští rok do sněmovny posílat znovu.

Opakujeme, že současná vláda odeslala 30. září svůj návrh rozpočtu na příští rok do sněmovny, kde je od té doby k dispozici, a kdokoliv včetně vedení hnutí ANO tedy má k tomuto materiálu neomezený přístup.

Andrej Babiš se debatami o rozpočtu pouze snaží zastřít problémy, které doprovází jeho povolební vyjednávání s možnými koaličními partnery.

Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí
Článek obsahuje štítky

MF , ODS , Stanjura , státní rozpočet

