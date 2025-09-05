Ministr Válek: ANO teď slibuje něco, co už se dávno děje

05.09.2025 4:29 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k programu hnutí ANO stran zdravotnictví.

Ministr Válek: ANO teď slibuje něco, co už se dávno děje
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlastimil Válek

Když jsem se podíval na zdravotnický program hnutí ANO, napadlo mě jediné: všechno, co teď slibují, už jsme buď zavedli, nebo právě realizujeme. (A rušení fakultních nemocnic opravdu v plánu nemám.)

Digitalizace zdravotnictví – běží.

Rezervní zásoby léků – zavedeno.

Reforma duševního zdraví – pokračuje, a navíc se nám daří postupně doplňovat psychiatry, kterých byl po předchozí vládě zoufalý nedostatek.

Programy podpory zdraví u zaměstnavatelů – fungují.

Prevence – masivně posílena: navýšili jsme fondy prevence, spustili nové onkologické screeningy, připravili reformu preventivních prohlídek, výrazně podpořili praktické lékaře… a tím to nekončí.

A to je jen výběr. Když se na to podíváme reálně, není moc co kritizovat – jen to, že ANO teď slibuje něco, co už se dávno děje.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministr Válek: Stárnutí české populace i zdravotnické obce
Ministr Válek: Aby se děti stravovaly chutně, zdravě a v souladu s nejnovějšími poznatky
Ministr Válek: Nevěřte opozici a nesmyslům o spálené zemi
Ministr Válek: Začíná školní rok

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TOP 09 , Válek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Opisuje hnutí ANO od ministra Válka?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Na jakou další válku se podle vás chystá Rusko?

Proti komu? Popisujete také, jaký prospěch má pro Trumpa Rusko, jaký prospěch má ale z toho, že je proti Evropě? Nebo myslíte, že to dělá kvůli tomu, aby si Putina víc naklonil? Horáková

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Ptačinec je plevel, který urychluje nejen hojení ranPtačinec je plevel, který urychluje nejen hojení ran Vedlejší účinky velmi časté konzumace zázvoruVedlejší účinky velmi časté konzumace zázvoru

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Bubeníček (KSČM): Lidé se bojí říci svůj názor nahlas

6:07 Bubeníček (KSČM): Lidé se bojí říci svůj názor nahlas

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke stavu společnosti.