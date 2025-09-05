Ministr Válek: ANO teď slibuje něco, co už se dávno děje

Když jsem se podíval na zdravotnický program hnutí ANO, napadlo mě jediné: všechno, co teď slibují, už jsme buď zavedli, nebo právě realizujeme. (A rušení fakultních nemocnic opravdu v plánu nemám.)
Digitalizace zdravotnictví – běží.
Rezervní zásoby léků – zavedeno.
Reforma duševního zdraví – pokračuje, a navíc se nám daří postupně doplňovat psychiatry, kterých byl po předchozí vládě zoufalý nedostatek.
Programy podpory zdraví u zaměstnavatelů – fungují.
Prevence – masivně posílena: navýšili jsme fondy prevence, spustili nové onkologické screeningy, připravili reformu preventivních prohlídek, výrazně podpořili praktické lékaře… a tím to nekončí.
A to je jen výběr. Když se na to podíváme reálně, není moc co kritizovat – jen to, že ANO teď slibuje něco, co už se dávno děje.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
