Ministr Výborný: Co Čech, to houbař. Loni jsme trhli rekord

Češi loni nasbírali lesní plody za 7,8 miliardy korun – nejčastěji houby, borůvky, maliny a ostružiny. Aspoň jednou měsíčně vyrazilo do lesa šest lidí z deseti. Celková návštěvnost lesa mírně stoupla, vyplývá to z údajů chystané Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství za rok 2022.

„Les je ideálním místem pro odpočinek, pobyt v něm má ozdravný účinek nejen pro naši psychiku, ale i tělo. Naše lesy tak splňují svou rekreační funkci dokonale. Češi spojují procházku se sběrem lesních plodů, jde v podstatě o národní hobby,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Češi loni v lesích nasbírali 38,96 tisíce tun lesních plodů v hodnotě 7,89 miliardy korun. Překonali tak nejlepší výsledek 7,66 miliardy korun z roku 2013. Na loňské hodnotě se však výrazně podílí nárůst cen za lesní plody, včetně vlivu inflace.

Mezi nejčastěji sbírané plody patří houby, kterých si lidé loni z lesa přinesli 24,99 tisíce tun za 5,2 miliardy korun. Česká republika patří mezi země s nejvyšší koncentrací houbařů na světě. Dále to jsou borůvky (6,77 tisíc tun za 1,2 miliardy korun) a maliny (2,67 tisíce tun za 562 milionů korun). Nejméně se sbírají bezinky a brusinky.

Na jednu sbírající domácnost připadlo 8,18 kg hub, 3,39 kg borůvek, 1,8 kg malin, 1,66 kg ostružin, 1,43 kg brusinek a 3,31 kg bezinek.

V roce 2022 chodilo 64,3 % lidí do lesa aspoň jednou měsíčně. V průměru loni zavítal do lesa každý Čech 36,76krát. Výrazně vyšší návštěvnost lesů je ve Středočeském kraji, kam jezdí na houby i Pražané. Na rozdíl od mnoha jiných zemí u nás není sběr darů lesa regulovaný. V Německu je omezení na množství kilogramu nasbíraných hub na osobu, v Rakousku nesmí sběr hub překročit dvě kila. Italové zase platí za vstup do lesa a ve Švýcarsku můžete houbařit pouze v určitých dnech. Nizozemsko je jedinou zemí v EU, kde je zákaz sběru hub v jakémkoli množství a případné porušení je trestáno jako pytláctví.

„Chtěl bych apelovat na naše občany, pokud se vydají do českých lesů, ať si váží volného vstupu a projeví to svým chováním. Měli by být ohleduplní k lesu, ke všemu, co v něm roste a nerušit lesní zvěř. Také by nebyli rádi, kdyby jim jeleni troubili doma při jejich oblíbeném filmu,“ dodal ministr Výborný.

Čísla vycházejí z dotazníků, které pro MZe zpracovávala Česká zemědělská univerzita. Odpovídalo tisíc respondentů z celého Česka v období 30. listopadu až 8. prosince 2022. Metodika sběru dat, včetně dotazníků, byla obdobná jako v minulých letech, aby byla zajištěna kompatibilita vstupních údajů a podkladů.

