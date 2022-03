Ministryně Černochová: Všichni soupeříme o stejné výrobní kapacity

reklama

Krásné dopoledne, dámy a pánové.

Přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 525. Jedná se o navýšení rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany na rok 2022 o miliardu korun na pořízení ručních palebných zbraní a zrychlení přezbrojení armády v této oblasti. Všichni víme, co se děje na Ukrajině. Ruská agrese má a bude mít dlouhodobý dopad na naši bezpečnost. Musíme proto urychlit modernizaci našich ozbrojených sil a toto navýšení je jedním z prvních kroků, které chystáme.

Jak někteří z médií víte, oslovili jsme a nadále oslovujeme především naše české dodavatele, aby s ohledem na nastalou situaci provedli maximální úsilí o urychlení dodávek a tam, kde je k dispozici výrobní kapacita nebo je možné prioritně vyjít vstříc Ministerstvu obrany, potažmo České republice, aby pro nás dodali i něco navíc. Do jednání zapojujeme státní podniky. Urychlujeme naplňování již uzavřených rámcových smluv. Všem je nám tedy jasné, že podobně, jako my se snažíme doplňovat naše sklady a pořizovat různé zbraňové systémy, úplně totéž dělají všechny další země. Všichni soupeříme o stejné výrobní kapacity, což se bude promítat nejen v čase plnění dodávek, ale může to mít vliv i na finální cenu. Nicméně musíme to udělat, musíme nakupovat. Je to ve prospěch naší obranyschopnosti.

Vytváříme komplexní seznam akvizic, které vycházejí z potřeb armády a který dle úkolu bude zakrátko předkládán na vládu. Chci mít jistotu, že pokud si v této souvislosti řeknu o navýšení zdrojů kapitoly Ministerstva obrany, budu schopna tyto zdroje skutečně i vyčerpat a zároveň veřejnosti garantovat, že výdaj byl uskutečněn jednak v souladu se zákony a za dodržení pravidel účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. V tuto chvíli ten zmiňovaný požadavkový list směřujeme především do těchto oblastí. Abyste měli ty informace podrobné, tak jenom stručně: ruční palebné zbraně, pistole útočné, pušky, kulomety, přepravní technika pozemní i vzdušná, náhradní díly pro vojenskou techniku, munice. Tam, kde nebudeme schopni uspět u českých dodavatelů, budeme se snažit oslovovat napřímo buď agenturu NSPA v NATO, případně budeme upřednostňovat projekty G to G, vláda - vláda.

Závěrem chci zdůraznit, že se jedná skutečně o navýšení, které pokrývá to, u čeho máme jistotu, že budeme určitě schopni to letos nakoupit. Samozřejmě jsme připraveni na to, pokud by bylo nadále v průběhu roku potřeba navyšovat obranný rozpočet v souvislosti se zhoršením situace nejen na Ukrajině a také v souvislosti s tím, pokud by se objevily příležitosti pro další urychlenou modernizaci armády. To koneckonců svým usnesením z této středy jasně deklarovala i vláda České republiky, když podpořila navýšení rozpočtu Ministerstva obrany o tuto jednu miliardu a v tomto usnesení se také znovu zavázala k dalšímu navyšování rozpočtu MO ať už v letošním roce, bude-li to třeba, nebo v letech dalších.

V tuto chvíli tedy se přihlašuji k tomu pozměňovacímu návrhu a jednám intenzivně s panem ministrem financí o dalším možném navyšování rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany, ale budu tak činit ve chvíli, kdy budu mít jasnou informaci o tom, kolik těch peněz budeme schopni utratit, protože by bylo nefér vůči České republice, vůči jiným mým kolegům, kdybych teď té situace zneužila a využila tak, že si tady řeknu o miliardy a na konci mi skončí v nespotřebovaných výdajích, protože i pan bývalý ministr obrany ví, že resort Ministerstva obrany má nějaké kapacity, ty firmy mají nějaké kapacity a byť všichni se snažíme dělat všechno pro to urychlení té modernizace, tak některé věci prostě v ruce úplně nemáme a jsme závislí na dodavatelích. Děkuji vám za pozornost a za podporu toho mého návrhu ve třetím čtení.

