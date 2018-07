Ministryně Dostálová: Písek se dokázal zapojit do excelentního projektu

V případě jeho úspěchu by si mohly elektřinu prodávat mezi sebou i jednotlivé domácnosti. Rozpočet revolučního vlajkového evropského Smart City projektu je 30 milionů EUR, což je více než tři čtvrtě miliardy korun. Bude spuštěn 1. ledna 2019.

"Vedle evropských fondů, které významně posouvají rozvoj naší země, je zapojení se do projektů i v programech jako je Horizon 2020 nesmírně důležité. Dokazuje to, že česká města vyhledávají a podporují moderní a inteligentní řešení, aby tak svým občanům nabídla něco více. Hospodaření se zdroji bude čím dále větší výzvou pro lokální i globální prostředí, má přesahy do mnoha oblastí a stává se tak vlastně úkolem pro nás pro všechny. Město Písek se dokázalo zapojit do excelentního evropského projektu, který je stavěn na vtažení samotných občanů do odpovědné správy a využívání zdrojů. Věříme, že tento projekt a další aktivity našich měst budou v tomto ohledu velmi přínosné," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V exkluzivním konsorciu, které je odhodlané spoluvytvářet budoucnost a chce změnit zaběhnuté zvyklosti v oblasti uchovávání a distribuce elektrické energie vyrobené běžnými občany, firmami i společnostmi, jsou kromě Písku města Trondheim (Norsko), Limerick (Irská republika), Alba Iulia (Rumunsko), Sestao (Španělsko), Smolyan (Bulharsko) a Voru (Estonsko). „Se zaměřením na podporu municipální energetiky se silným zapojením obnovitelných zdrojů energie se jedná v českém prostředí o potřebný inovativní koncept, jehož úspěšné zavedení v Písku má s podporou legislativy potenciál výrazného rozšíření v široké municipální komunitě ČR a tím posílení role obnovitelných zdrojů energie i na národní úrovni,“ okomentoval úspěšné schválení projektu Petr J. Kalaš, bývalý český ministr životního prostředí a šéfporadce současného ministra Richarda Brabce.

Horizon 2020, do něhož byl projekt +CityxChange přihlášen, je zdaleka největším dotačním programem EU financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014 -2020. Písek je teprve třetím městem České republiky, které se podobně rozsáhlého projektu účastní. V porovnání s Prahou a Brnem je ze všech suverénně nejmenší destinací, oblasti Smart Cities však věnuje velkou pozornost. „Je to obrovský úspěch, který přesahuje nejen hranice města Písek či Jihočeského kraje, ale také České republiky. Zapojili jsme se do projektu mezinárodního významu, který může přinést doslova revoluční výsledky," neskrývá nadšení místostarosta města Písek Josef Knot.

Ing. Klára Dostálová BPP



ministryně pro místní rozvoj Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Projekt je zaměřený na lepší využití místních energetických zdrojů. Současný stav technologie a právní rámec prakticky neumožňuje malým producentům energie nabízet své přebytky na volném trhu. Takový postup by do budoucna nemusel platit a já bych elektřinu vyrobenou fotovoltaickými panely na střeše svého domu mohl prodat sousedovi za podmínek, které si spolu dohodneme. Projekt energeticky pozitivních čtvrtí by měl zahrnovat vše od legislativy až po technické řešení a zúčtování," přibližuje Miloš Prokýšek, zástupce vedoucího organizační složky Smart Písek.

„Přínos vítězného projektu pro město Písek spočívá i v postupném snižování emisí skleníkových plynů v souladu s klimaticky zaměřeným mezinárodním programem města "Pakt starostů a primátorů", i lokálních emisí znečisťující ovzduší. Ministerstvo životního prostředí vítá tento významný úspěch Písku, jehož je strategickým partnerem při implementaci programu Smart City,“ dodává odborník v oblasti životního prostředí a energetického a průmyslového plánování Petr J. Kalaš.

Projekt +CityxChange obdrží podporu ve výši 20 milionů EUR z Evropského výzkumného a inovačního programu a dalších 10 milionů EUR vloží do projektu jeho partneři. „Náklady, které v souvislosti s projektem v Písku vzniknou, budou hrazeny stoprocentní dotací, jejíž výše dosahuje přibližně 13 milionů korun," vyčíslil částku náležící Písku místostarosta Josef Knot. „Jsem hrdý na tým, který v Písku na projektech Smart Cities pracuje. Jsou to odborníci na svých místech, kteří dokazují, že Smart City v našem městě není jen nafouknutá bublina, ale přináší reálné výsledky, díky nimž získává Písek dobré jméno nejen na české, ale i světové úrovni," uzavírá Josef Knot.

Psali jsme: Ministryně Dostálová: Návštěvnost České republiky stále stoupá Ministryně Dostálová: Základní školy získají z IROP 1,36 miliardy korun navíc Ministryně Dostálová: Na podporu infrastruktury v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny je připraveno 14 milionů Ministryně Dostálová: Na výjezdech nic neslibujeme, mapujeme investice a potřeby jednotlivých regionů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV