Mračková Vildumetzová (ANO): Částka pořád není taková, jakou by si hasiči a policisté zasloužili

Děkuju za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se především ráda vyjádřila k rozpočtu Ministerstva vnitra. Chtěla bych připomenout, že jsme měli rozpočtové provizorium a že když se tady rozpočet tedy v lednu, v únoru, v březnu projednával, tak jsem při všech čteních vystupovala a poukazovala jsem na to, že finanční prostředky v rezortu Ministerstva vnitra chybí.

Když se podívám na ten návrh změny rozpočtu, který předložil pan ministr vnitra, pan Vít Rakušan, tak v tom návrhu rozpočtu v žádném případě nevidím to, co tady avizoval několikrát na mikrofon, že policisté a hasiči dostanou zaplaceny přesčasy, že policisté a hasiči dostanou nějaké odměny. V rámci kolonky jejich platů není navýšení žádné. Když srovnám desetiprocentní navýšení od 1. září a 700 korun, tak to v žádném případě nejde srovnávat, protože 10 % ze základu určitě není těch 700 korun. Několikrát jsme tady slyšeli na mikrofon, že se policistům nebudou odebírat stabilizační příspěvky. Poté jsme mnohokrát v médiích slyšeli z různých krajů a pak i od policejního prezidenta, že se bohužel na ty stabilizační příspěvky musí sáhnout. Několikrát jsme říkali, že v této době, která zde je, určitě není dobré slučovat obvodní oddělení, tak jak se tomu například stalo v Libereckém kraji, v Karlovarském kraji a v jiných krajích, a musím říct, že jsem měla osobní možnost i při výjezdu naším obytňákem mluvit s některými policisty, kteří jsou velmi právě znepokojeni tím, že v některých městech k tomu slučování dochází. Kdo byl starostou, tak ví, že policistů je vždycky nedostatek i v rámci toho veřejného pořádku a že lidé se velmi dobře cítí, pokud toho policistu v té popřípadě problémové lokalitě vidí, že tam chodí, že to tam nějakým způsobem kontroluje a monitoruje. O to víc mě mrzí tedy, že když jsem se podívala na návrh změny rozpočtu, tak jsem se dozvěděla, že dojde k navýšení o 870 milionů pro azylový migrační fond. To je jasné, je to spojeno s těmi krajskými asistenční centry, která v rámci migrační krize velmi dobře zajišťovaly všechny kraje a která snad už dostala a dostanou všechny finanční prostředky.

Policie v rámci návrhu změnu tohoto rozpočtu dostane navýšení 1,2 miliardy korun, ale dostane to na nákup ubytovny v Kunraticích. Tam nevím, jestli by se mi k tomu mohl nějak vyjádřit pan ministr financí, myslím si, že především by se k tomu asi měl vyjádřit pan ministr vnitra, proč a jestli je to opravdu tak důležité, a pak je to na nákup nových automobilů 900 milionů korun pro policisty.

A těm hasičům se vzala miliarda z toho rozpočtu. Když jsem tady prosila, ať aspoň na ten dotační program, který každý rok mají dobrovolní hasiči v rámci obměny svých cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů, rekonstrukce hasičských zbrojnic, tak ani ten jeden pozměňovací návrh s tou částkou 100 milionů korun nebyl ze strany koalice podpořen. Teď přichází koalice, respektive vláda s tím, že hasičům dá 300 milionů korun na obměnu a doplnění techniky, ale uplynulo devět měsíců. Všichni víme, že ten proces není jednoduchý v rámci výběrového řízení na nákup těch automobilů atd., a já jsem tady neustále vysvětlovala, a když jste se podívali na požár v Českém Švýcarsku, ano, zasahovali profesionální hasiči, ale zasahovali v obrovské míře dobrovolní hasiči, bez nichž bychom se tam v žádném případě neobešli. Byli to oni, kteří to zvládli s těmi profesionálními hasiči.

Já jsem tady neustále opakovala, že my - a kdo dělal starostu, tak to ví - máme takzvané JPO II, JPO III, které mají dneska ke svému užívání 2 350 cisternových automobilových stříkaček. Tím, že se každý rok dávalo do toho dotačního programu, tak se průběžně obměňovaly. Já jsem tady vysvětlovala, že se to nesmí zastavit. Také jsem říkala to číslo, že z toho množství je jich 1 300 po své životnosti 25 let.

Takže my jsme řekli v lednu, únoru, březnu, peníze v žádném případě nedáme, vezmeme jim miliardu. Teď v návrhu je 300 milionů. Je tady napsáno pro potřeby hasičského záchranného sboru. Takže ještě je otázka - a to je určitě otázka na ministra vnitra - jestli je to tedy pro profesionální hasiče, pro dobrovolné hasiče, jestli je to na cisternové automobilové stříkačky nebo na nákup výškové techniky, nebo popřípadě na něco jiného. Myslím si, že v rámci toho, jak jsou hasiči důležití a nepostradatelní, tak ta částka pořád není taková, jakou by si hasiči a policisté zasloužili.

Pan ministr vnitra tady také několikrát řekl, že hasiči a policisté dostanou zaplacené všechny přesčasy v rámci pomoci - migrační krize, covid a tak dále. Já jsem tady několikrát říkala, že tu částku, kterou řekl, že dostanou - 100 milionů korun - tak ta částka nemůže v žádném případě ty přesčasy pokrýt. Protože když to vydělím počtem policistů a počtem hasičů, tak mi to na jednoho policistu a hasiče vychází 2 600 korun. Já pořád nevidím v tom návrhu rozpočtu to, co se avizovalo a to je to, že hasiče a policisty za jejich práci a pomoc odměníme a všechno jim zaplatíme. To v tom návrhu rozpočtu opravdu nevidím.

Za hnutí ANO mohu říct, že určitě předložíme pozměňovací návrhy a byli bychom rádi, kdyby ty některé... Protože pan ministr financí několikrát říkal, nedali jste pozměňovací návrhy. V rámci rozpočtu jsme dali mnoho pozměňovacích návrhů, ale ani jeden nebyl podpořen. Děkuji vám. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

