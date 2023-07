Mračková Vildumetzová (ANO): Odpustit poplatky za expresní vystavení dokladů

reklama

Pan ministr Rakušan na sítích zase machruje a po učitelsku kárá a poučuje.

Tentokrát stačilo, abych se ho jen slušně zeptala, jestli by nepomohl lidem, kteří při požárech na dovolené na Rhodosu přišli o doklady. Chtěla jsem jen to, aby jim odpustil několik tisíc korun, které expresní vystavení nových dokladů stojí. Nebude jich málo, proto mu i v reportáži ČT položili podobný dotaz.

Umím si představit, v jaké situaci tito lidé jsou. Často za dovolenou dali celoroční úspory, někteří museli v hotelu nechat vše, co si přivezli, jen aby se zachránili. A fakt, že by jim stát ušetřil pár tisíc, by určitě uvítali.

Jenže to jsem si naběhla. Ministr, který velkopansky radí cestovkám, co mají a nemají dělat, místo aby se s nimi s kolegy z vlády co nejdřív sešel a hledal společné řešení a pomoc, mě místo slušné odpovědi začal moralizovat.

NERUŠTE. VLÁDNEME! Jak typické pro většinu současných ministrů. A u ministra vnitra to platí speciálně.

Fajn. Je to jeho právo. Ovšem volby se brzy přiblíží a já věřím tomu, že lidé nezapomenou, kdo na ně v těžkých dobách myslel a kdo je jen poučoval a vytahoval se na ně.

