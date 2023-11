Munzar (ODS): Nedostatek nabídky nevyřeší regulace

reklama

Ministr Bartoš by chtěl začít mluvit do soukromých nájemních vztahů a zakázat pronajímatelům opakovaně prodlužovat smlouvy, které se většinou uzavírají na dobu jednoho roku. To je pro mě nepřijatelné. Nedostatek na straně nabídky se nevyřeší regulací stávající.

Proto jsem k tomu řekl: „Tento návrh by byl nepřiměřeným a nepřijatelným zásahem do využívání soukromého vlastnictví, který by v konečném důsledku způsobil sníženou ochotu pronajímat soukromé nemovitosti, a tedy růst cen nájmů. Každý pronajímatel si přirozeně váží solidního nájemníka, tedy usiluje o to si ho udržet, a proto nemá problém s opakovaným uzavíráním krátkodobých smluv."

