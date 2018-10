Munzar (ODS): Přineslo EET skutečně ty slibované desítky miliard na výstavbu škol, školek a dálnic?

Za rok 2017 na DPH podle ministerstva financí přineslo EET 4,7 mld. Kč (některé zdroje hovoří 4,1 mld. Kč). Samo o sobě to číslo působí impozantně, ale za minulý rok zvýšilo příjmy státu o asi 0,3 %. Nemluvě o tom, že toto číslo je samo o sobě nejisté, protože nikdo nedokáže určit, zda byla platba evidovaná kvůli systému EET, nebo spíše proto, že v ekonomickém růstu roste spotřeba obyvatelstva.

Stálo to za ty zavřené hospody, zdražení pro zákazníky, najmutí stovek úředníků, kteří musí používání EET kontrolovat a zvýšení byrokracie a nákladů pro tisíce poctivých podnikatelů a živnostníků? Nyní ministryně financí prosazuje rozšíření EET na 300 tisíc dalších živnostníků a řemeslníků ve 3. a 4. vlně, kterou původně zrušil Ústavní soud. Stojí to za to? Podle mě ne. Proto je ODS proti. Pokud souhlasíte, dejte lajk a sdílejte dále.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Munzar (ODS): Finanční správa si vykládá své pravomoci v neprospěch daňových poplatníků Munzar (ODS): Zneužívání systému nemocenského pojištění prokazují statistiky Munzar (ODS): Třikrát a dost Munzar (ODS): Chceme snižovat byrokratickou zátěž

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV