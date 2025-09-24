Munzar (ODS): Vlastnické bydlení je formou majetkového zabezpečení

24.09.2025 9:15 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vlastnickému bydlení

Foto: ods.cz
Popisek: Vojtěch Munzar (ODS)

Ve veřejném prostoru často slyšíme, že v Česku máme vysoký podíl vlastnického bydlení. Někteří tvrdí, že by bylo lepší, kdyby byl větší podíl nájemního bydlení. Já jsem naopak rád, že je u nás vlastnické bydlení tak rozšířené. Chci žít v zemi, kde co nejvíce občanů má možnost bydlet ve vlastním.

Nejde jen o samotné zajištění střechy nad hlavou, vlastnické bydlení je také formou majetkového zabezpečení, které vede k větší nezávislosti. Je lepší investovat do vlastního majetku než platit za užívání cizí nemovitosti. Vlastní majetkové zajištění je navíc tou nejlepší pojistkou pro mimořádné události, které mohou potkat každého z nás.

A nejsme v Evropě žádnou velkou výjimkou. V Česku je přibližně 80 % domácností ve vlastním, v Polsku 87 %, v Itálii 78 % a ve Francii 70 %. Nižší podíl vlastnického bydlení v některých státech je často spíše důsledkem vysokých cen nemovitostí, než záměrné volby.

Snaze občanů o vlastní bydlení by stát neměl házet klacky pod nohy zbytečnými regulacemi, naopak by ji měl podporovat. Proto jsem například prosazoval zrušení daně z nabytí nemovitosti a zachování daňových odpočtů úroků z hypoték. Pro mě je vlastnické bydlení hodnotou samo o sobě a budu jej vždy hájit před sociálním inženýrstvím.

Ing. Vojtěch Munzar

  • ODS
  • poslanec
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vlastnickému bydlení

