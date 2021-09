Nacher (ANO): Hana Lipovská ostatní převyšovala o jednu úroveň

reklama

Dámy a pánové, pěkné odpoledne.

Já bych si dovolil říct také pár slov k tomu, protože jsem se k této tematice vyjadřoval od počátku. Jsem člen volebního výboru a nabídnu trochu jiný úhel pohledu, jakkoliv možná v tom závěru vyústí v totéž. Ale bylo by dobré, aby to tady zaznělo. (Otáčí se k předsedajícímu.) Mimochodem, pane předsedající, neběží mi tam čas. (Předsedající: Ano.) Teď to je, poctivě se o něj přihlásím. Děkuji. (Pobavení v sále.) Za prvé bych chtěl říct, že ten, kdo byl účasten toho veřejného slyšení, tak si pamatuje, že Hana Lipovská ostatní tedy převyšovala o jednu úroveň - v těch odpovědích, v těch reakcích. A musím říct, že si vzpomínám, že celá řada mých kolegů ji neznala a pak si jí začali všímat v momentě, kdy se na ni začal pořádat hon ze strany některých pánů senátorů.

Dokonce se tady dělaly petice, aby ji vůbec nikdo nenominoval. Já to tady takhle řeknu historicky pro kontext toho, o čem my se tady bavíme. Pak získala silný mandát sto čtrnácti poslanců, což je asi podle mě nejvíc v tomto volebním období, co získal člen Rady, ale nechytejte mě za slovo, každopádně suverénně to převyšovalo víc než tu polovinu, občas ty hlasy byly o dva, o tři, tady to bylo zcela suverénní.

Ano, Hana Lipovská od začátku tvrdě šla po tom, co má dělat radní České televize, prostě kontrolovat Českou televizi, její činnost, nechodit jenom na chlebíčky, odestát si to tam, něco tam odhlasovat formálně a odejít. I to, jak byla Hana Lipovská různě pronásledována, tu kamerou, tu bez kamery - mně osobně se to nelíbilo.

Takže tohle všechno, co tady řekli moji předřečníci, to pro mě rozhodně není důvod k odvolání Hany Lipovské, protože kdyby byli v té Radě jenom lidi se stejným názorem, tak oni pak nezastupují občany České republiky, který každý má jiný pohled a jiný úhel pohledu na fungování České televize. Pro mě osobně se to změnilo v momentě, kdy Hana Lipovská kandiduje za politickou stranu, nikoliv jako nějaký přívěsek na desátém místě, ale jako lídr. To znamená, že vystupuje za tu stranu, musí ji hájit, vystupuje veřejně a podobně. A v té chvíli - za mě - odpadá ta nezávislost. De facto.

Pokud jde o de iure, jak jsem řekl, ani na tom de iure se právníci neshodnou. Koneckonců ona sama říkala, že nebude docházet po tu dobu na Radu nebo tam respektive nebude hlasovat nebo nebude pobírat plat. To je tedy za mě ten stěžejní důvod. A jak tady četl kolega Volný ta jména, Erazim Kohák za sociální demokracii, Petr Uhl za Zelené, Dana Makrlíková za ODS, Vítězslav Jandák za ANO a podobně, tak mi věřte, že já bych se v tomhle zachoval stejně. Konzistentně stejně.

A tudíž tady je můj dotaz na opozici, která je v tomto velmi aktivní - jak byste se zachovali vy nebo jak jste se zachovali vy, kdyby se jednalo o člena vaší strany? Jestli byste byli stejně tak agilní? To by mě zajímalo a byl bych rád, kdyby na to někdo odpověděl, protože si myslím, že u politika se cení, když je konzistentní a reaguje takhle, ať už se jedná o politického konkurenta nebo ať už se jedná o člena jeho vlastní strany, a připomenu to, co říkal Martin Kolovratník na volebním výboru - on byl, pracoval v Českém rozhlase a v momentě, kdy kandidoval, tak do několika dnů nebo týdnů rezignoval na tu pozici v Českém rozhlase. Tak to tady jenom říkám jako takový příklad, jak se dá reagovat.

Takže já bych poprosil, jestli by kolegové, kteří navrhují to odvolání Hany Lipovské - a já říkám jako, já to podpořím, konzistentně to říkám od začátku, ale vedou mě k tomu úplně jiné důvody, a zároveň bych chtěl, abyste i vy jste byli tedy konzistentní ve vystupování, že když se to týkalo vašich členů, jakým způsobem jste reagovali vy. No a když už jsme u toho, u té Rady, tak bych tady připomněl, protože se to obsahově k tomu hodí, že součástí tohoto celého souboru je ta nekonečná obstrukce části opozice k dovolení členů Rady.

A myslím si, že stojí za to teď tady připomenout, že v momentě, kdy opozici se něco nelíbí, tak sem přijde kňučet. V momentě, kdy oni sami nadužívají jednací řád kumulováním pauz, kdy to nakumulovali, já jsem to přestal počítat, když už to bylo asi 18 hodin pauz, které byly i přes noc, tak je to v pořádku využívání jednacího řádu. Já jenom připomenu, že my jsme nedovolili čtyři radní vinou opozice. My máme teď před sebou nominaci pátého. Pokud se odvolá Hana Lipovská, šestá. Ta rada v zásadě nebude fungovat.

Já kolegům z opozice, kteří mohou být příští koalice, připomenu, ať jsou pak konzistentní, že pak zase budoucí opozice to může obstruovat stejně. A vy jste tady nastartovali stav, kdy v zásadě do Rady České televize nemusí být zvolen už nikdo nikdy. Nikdo nikdy. Protože ty pauzy si můžeme potom brát všichni donekonečna. Já to tady říkám jenom proto, abychom znali kontext celé té věci a nebylo to pouze o nahánění Hany Lipovské. Stejně tak by stálo za to připomenout to, jak najednou část opozice začíná hodnotit navrhující instituce. Deset let tady navrhovaly instituce svoje nominace. Nikomu to nevadilo, protože procházeli ti "správní". V momentě, kdy neprocházejí ti "správní", tak se začnou pronásledovat navrhující instituce, jestli jsou hodny vůbec někoho nám sem navrhnout. A to si také myslím, že není dobře a jsem zvědav, jestli to budete dělat v momentě, kdy budou procházet ti, kteří jsou vaši favoriti. Toto všechno podle mě je v kontextu toho, co my tady probíráme. Znovu zopakuji, jak jsem řekl, já to odvolání - a říkal jsem to od začátku - tou politickou angažovaností, podpořím, nicméně je potřeba znát celý kontext toho, co se kolem toho děje. Že ten svět opravdu není černobílý, tak jak nám ho tady malujete. A že pokud se nějakým způsobem nedáte dohromady, tak Rada České televize nebude fungovat. Bude tam chybět šest členů. Bylo by dobré, aby to občané věděli.

Já vám děkuji za pozornost.

