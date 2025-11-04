JCCR: Jižní Čechy voní pečenou husou a mladým vínem

Jedenáctý listopad přináší do jižních Čech nejen vůni pečené husy a sklenku mladého vína, ale i příjemnou atmosféru, která k podzimu v regionu neodmyslitelně patří. Svatomartinské hody jsou tradičním vyvrcholením gastronomické sezóny a také letos lákají do jihočeských restaurací, hostinců a vinařství na sváteční menu, doprovodné akce i autentické zážitky. Po celém kraji se konají degustační menu, trhy i slavnosti, které propojují chuť, tradici a společenský zážitek. Na jídelních lístcích nechybí klasika v podobě pečené husy se zelím a knedlíkem, ale i moderní interpretace svatomartinských pokrmů. K huse se tradičně podává čerstvě nalahvované mladé víno, které připomíná příjezd svatého Martina na bílém koni.
Svatomartinské hody začínají v řadě jihočeských podniků už začátkem listopadu a vrcholí o víkendu před 11. listopadem. Letošní nabídka je mimořádně pestrá, zapojují se restaurace i hotely napříč regionem: od Třeboně, Českých Budějovic, Prachatic a Vimperka až po Strakonice, Dačice nebo Suchdol nad Lužnicí. Na Budějovicku lákají podniky na Svatomartinská menu a vína, v Pivovarské restauraci se chystá Svatomartinská veselice, v Prachatickém pivovaru i na Libíně nabídnou speciální Martinské menu. V Třeboni se koná Svatomartinský trh, v Suchdole nad Lužnicí Svatomartinský košt a Svatomartinská husa bude k ochutnání i na zámku Dobrohoř.
Program zpestří také Martinská slavnost v Táboře, Svatomartinské slavnosti v Safari Resortu u Hluboké, dobročinný běh Krumlovská 11, Českokrumlovský klášterní jarmark nebo Svatomartinské slavnosti v Dačicích a Maříži. Tradičně se připojuje i Český Krumlov, kde sv. Martin v 11:11 hodin symbolicky dorazí na náměstí Svornosti.
„Svatomartinské hody patří k nejkrásnějším gastronomickým tradicím roku. Spojují chuť, zážitek a setkávání lidí. Máme radost, že se staly pevnou součástí nabídky jihočeských restaurací a každoročně přilákají mnoho návštěvníků. Věřím, že i letošní ročník ukáže, že dobré jídlo a pohostinnost k jižním Čechám neodmyslitelně patří,“ říká Tereza Procházková z Jihočeské centrály cestovního ruchu.
Přehled restaurací, které se do svatomartinských hodů zapojují, i aktuální program akcí najdete na webu ZDE.
Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí.
autor: Tisková zpráva