JCCR: Jižní Čechy voní pečenou husou a mladým vínem

04.11.2025 22:03 | Tisková zpráva

Svatomartinské hody jsou tradičním vyvrcholením gastronomické sezóny.

JCCR: Jižní Čechy voní pečenou husou a mladým vínem
Foto: JCCR
Popisek: Jihočeská centrála cestovního ruchu - logo

Jedenáctý listopad přináší do jižních Čech nejen vůni pečené husy a sklenku mladého vína, ale i příjemnou atmosféru, která k podzimu v regionu neodmyslitelně patří. Svatomartinské hody jsou tradičním vyvrcholením gastronomické sezóny a také letos lákají do jihočeských restaurací, hostinců a vinařství na sváteční menu, doprovodné akce i autentické zážitky. Po celém kraji se konají degustační menu, trhy i slavnosti, které propojují chuť, tradici a společenský zážitek. Na jídelních lístcích nechybí klasika v podobě pečené husy se zelím a knedlíkem, ale i moderní interpretace svatomartinských pokrmů. K huse se tradičně podává čerstvě nalahvované mladé víno, které připomíná příjezd svatého Martina na bílém koni.

Svatomartinské hody začínají v řadě jihočeských podniků už začátkem listopadu a vrcholí o víkendu před 11. listopadem. Letošní nabídka je mimořádně pestrá, zapojují se restaurace i hotely napříč regionem: od Třeboně, Českých Budějovic, Prachatic a Vimperka až po Strakonice, Dačice nebo Suchdol nad Lužnicí. Na Budějovicku lákají podniky na Svatomartinská menu a vína, v Pivovarské restauraci se chystá Svatomartinská veselice, v Prachatickém pivovaru i na Libíně nabídnou speciální Martinské menu. V Třeboni se koná Svatomartinský trh, v Suchdole nad Lužnicí Svatomartinský košt a Svatomartinská husa bude k ochutnání i na zámku Dobrohoř.

Program zpestří také Martinská slavnost v Táboře, Svatomartinské slavnosti v Safari Resortu u Hluboké, dobročinný běh Krumlovská 11, Českokrumlovský klášterní jarmark nebo Svatomartinské slavnosti v Dačicích a Maříži. Tradičně se připojuje i Český Krumlov, kde sv. Martin v 11:11 hodin symbolicky dorazí na náměstí Svornosti.

„Svatomartinské hody patří k nejkrásnějším gastronomickým tradicím roku. Spojují chuť, zážitek a setkávání lidí. Máme radost, že se staly pevnou součástí nabídky jihočeských restaurací a každoročně přilákají mnoho návštěvníků. Věřím, že i letošní ročník ukáže, že dobré jídlo a pohostinnost k jižním Čechám neodmyslitelně patří,“ říká Tereza Procházková z Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Přehled restaurací, které se do svatomartinských hodů zapojují, i aktuální program akcí najdete na webu ZDE

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje ZDE. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení, komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.

Zdroje:

https://www.jiznicechy.cz

https://www.jiznicechy.cz/top/60-svatomartinska-husa

