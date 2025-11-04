Vrecionová (ODS): Agrofertizace 2.0?

04.11.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k programovému prohlášení Babišovy vlády

Vrecionová (ODS): Agrofertizace 2.0?
Z programového prohlášení nové vlády je jasné, že cílem je začít druhou vlnu agrofertizace zemědělství. Zavedení předkupního práva znamená jediné, koncentraci půdy a tím pádem i moci do rukou Andreje Babiše. Mimochodem, podobně vyšla vláda vstříc agrobaronům na Slovensku.

Kde je ochrana soukromého vlastnictví? Kde je ochrana státního majetku? Nepřekvapuje mne, že SPD s tím problém nemá, ale co Motoristé, kteří se označují za pravici? Ti zjevně hnutí ANO ustoupili výměnou za funkce.

Bohužel jsme na začátku nové éry. Éry, kdy se Andrej Babiš pokusí ovládnout kompletně české zemědělství a zlikvidovat veškerou nepohodlnou konkurenci.

Ing. Veronika Vrecionová

  • ODS
  • europoslankyně
