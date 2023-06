Nacher (ANO): Kdo to nepodporuje, tak jede na ruský narativ, řekl poslanec Exner

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně, já reaguji na předchozí vystoupení místopředsedkyně Olgy Richterové, kterou tady nevidím, protože ona mluvila o tom, abychom - jo, tady je, pardon, omlouvám se - abychom tady řešili fakta, abychom kultivovaně debatovali.

A já bych tady připomněl vystoupení pana poslance Exnera, který v zásadě - a můžu vám tady najít tu citaci ze stenozáznamu - řekl, že ten, kdo to nepodporuje, tenhle návrh, tak jede na ruský narativ. Jinými slovy všechny poslance hodil a generalizoval do jednoho balíku, kdo nesouhlasí s tímhle, tak jede nějakou ruskou propagandu. A to za mě prostě není ta debata, po které vy tady voláte. A to tady zaznělo. A jestli to pan poslanec - my jsme měli nějaký kulatý stůl, on řekl, že to takhle neřekl, já jsem tam citoval přesně ta jeho slova, to si můžete najít ve stenozáznamu. To přece není tohleto věcná debata, že buďte "pro" nebo "pro" v zásadě, protože kdo je proti, tak chytne nálepku, že jede ruskou propagandu. Některé kolegyně kroutí hlavou, ale je to tak. Tak začněte, prosím, u toho, abyste tu druhou polovinu, ke které já tedy patřím taky, nenálepkovali, protože máme právo mít jiný názor. A pojďme tady věcně argumentovat. Někdo argumentuje průzkumy, to je podle mě jako falešná argumentace, někdo něčím jiným. Pan kolega Dufek teď nějakou historií, to je v pořádku. Pojďme si tohleto vyměňovat. Ale my taky neříkáme, jaké narativy vy tady šíříte, vy, kteří jste "pro". Tak já bych poprosil jenom, když už tedy voláme po té kultivované debatě, aby se začalo, aby to začali, aby to dělali všichni. A stále čekám na to, jestli se pan Exner tedy všem těm, kteří nesouhlasí s touhle normou a dostali tuhle nálepku, jestli se omluví nebo ne.

