Nacher (ANO): Není to přílepek, je to ten řádný legislativní proces, po kterém volá Michálek

Vážená paní předsedkyně, členové vlády /členové vlády tady nejsou, jsou, aha, a ten nejdůležitější zrovna, protože na toho jsem také chtěl směřovat/, dámy a pánové, no, já nejdřív ten kontext, abychom si řekli, o čem se tady bavíme. Já jenom připomenu, že to není návrh můj nebo hnutí ANO, to je návrh zastupitelstva hlavního města Prahy, kde je primátorem politik za Pirátskou stranu. Já jenom, abychom si jako rozuměli, to znamená, že váš nejvyšší činitel, než jste vstoupili do vlády, je garantem toho návrhu za hlavní město Praha. Já jsem rád, že jste to podpořili, že to tady vůbec můžeme řešit. A pak tady vystoupí kolega Michálek, který se mnou byl čtyři roky v zastupitelstvu a vlastně řekne, že se to musí tedy udělat celé znovu. Já teď tomu fakt jako nerozumím. Já jsem tady byl vlastně jenom jako takový pošťák, já jsem to tady, to není můj návrh, to je návrh zastupitelstva hlavního města Prahy pod vedením pirátského primátora a koalice, jak jsem tady řekl, STAN, KDU, TOP 09, Piráti. Férově musím říct, že ODS je tam v opozici, to musím tedy férově říct, jako my, nicméně připomenu, že to podpořilo celé zastupitelstvo. Já jsem se tady znovu ujišťoval u kolegyně Kordové Marvanové, celé pražské zastupitelstvo.

To znamená - pro kolegu Vojtěcha Munzara - i členové ODS. Ale asi na to máme různé názory. Já tam vidím přihlášeného Marka Nováka od nás, který mi rovnou říkal, že s tím také nesouhlasí. Zřejmě to takhle bude, ale je potřeba si to tady takhle říct na rovinu. Vojtěch Munzar řekl, že ten návrh je totožný a zároveň - já jsem si dělal poznámky - Jakub Michálek řekl, že je potřeba řádný legislativní proces. No kolegové, není totožný. Protože minule jste mi vynadali, když jsem to tady dal, že to je přílepek ke změně živnostenského zákona, k těm průvodcům. A teď to přílepek není, teď je to už jenom samostatná věc. Takže to totožné opravdu není. Není to přílepek a je to ten řádný legislativní proces, po kterém volá Jakub Michálek. To tak je. Je tady návrh, projednala to vláda. Koneckonců jak řekla Hana Kordová Marvanová, já doufám, že se k tomu třeba ještě vrátí a řekne detail, tak to dělali legislativci na ministerstvech. Možná se k tomu vyjádří současný ministr pro místní rozvoj anebo bývalá ministryně Klára Dostálová.

Teď jaký je politický, řekl bych zájem, když už jsme u toho kontextu. No tak čistě teoreticky - a já to tady říkám fakt otevřeně, vy co mě znáte - tak nám by problémy v centru města, které jsou spojené s tím air b´n b´, které jsou teď menší kvůli covidu, ale zase se to vrací do normálu, tak nám by s kolegy z ODS, říkám, to mohlo být jedno, protože jsou teď na podzim volby, takže čím hůř tím lépe, čistě teoreticky. To je ten politický zájem, to je ten kontext. Ale mně to jedno fakt není, protože my to tady slibujeme těm lidem a řešíme to furt. Teď je tady druhá verze. Teď Jakub Michálek řekl, že by udělali třetí verzi. Tak to řekněte lidem v tom centru města. Stejně tak jako to zmocnění, že to je zmocnění pro ty obce. No tak tam taky ten politický zájem z mé strany by byl opačný, protože primátorem je pirát a já vlastně tímhle budu hlasovat pro zmocnění pro radu pod vedením pirátského primátora. Ale já to udělám, protože to mám v tomhle v té chvíli padni komu padni. Kdyby tam byl primátor za ODS nebo řekněme Adriana Krnáčová za ANO, tak bych se zachoval stejně, protože si myslím, že už je to potřeba nějakým způsobem řešit.

Druhý. Princip subsidiarity - my jsme se tady o tom minule bavili. Pro nové poslance, vždycky sem s něčím přijdeme z Prahy a otravujeme tím celý ten zbytek. No jo, ale my vás tady, kolegové - a Hanka Kordová Marvanová to řekla přesně - my vás žádáme o to zmocnění, abyste to právě už řešit nemuseli, aby si to vyřešila ta Praha. A já jsem to při tom odůvodňování řekl. Ano, asi se to bude týkat Prahy, Karlových Varů, Českého Krumlova pravděpodobně. Je možné, že někdo, a já si pamatuji ty reakce, to byl Leo Luzar z KSČM, který říkal, že by to mohly zneužívat některé menší obce nebo obce na horách. Tamhle koukám na kolegu, který mi to také připomněl. Pojďme se o tom bavit. Tak to pojďme pustit do druhého čtení. A ten princip subsidiarity je, aby si to řešilo město, ta obec, kde se tak děje, protože jinak sem za vámi budeme furt s něčím chodit. Tak to tady odhlasujme a bude.

Třetí kontext je čas, proč jsme tady. Tak za prvé my jsme měli včera zastupitelstvo, já jsem si dovolil odejít v půl třetí ráno, oni skončili, ten zbytek, ve čtyři ráno, a my jsme se tam právě o tom bavili. Tam jsme se o tom bavili s panem primátorem, že to tady předložím co nejdřív. A ten důvod je jasný. Teď kvůli pandemii, kvůli covidu, je ten tlak a množství turistů v centru neskonale menší. To znamená, že to můžeme udělat jakoby méně bolestně, když to tak řeknu, než kdybychom to dělali v plné sezóně, kdy centrum města je skutečně plné turistů, kteří jsou v rámci air b´n b´ubytováni v centru města a v centru města v některých momentech některé ulice jsou doslova paralyzované, to mi věřte. Já klidně někoho z vás můžu provést a uvidíte to. To znamená, že tady je skutečně ten čas, tak to pojďme využít. My jsme podpořili jako opozice stejně tak, že se kultivuje centrum města proti vizuálnímu smogu právě v této chvíli, kdy jindy. Protože tady není tolik turistů a můžou se udělat ty změny, které by se asi za normálního chodu dělaly těžko. To znamená, že ten čas je zrovna v tomhle důležitý.

No a teď, o co tady vlastně jde a to je reakce na Vojtěcha Munzara. Tady na sebe naráží - a my už jsme v tom měli spor minule, je konzistentní(?), já to neberu osobně, já ho pak pozvu na citronádu - naráží dvě práva, právo vlastnit a nakládat s tím majetkem a právo vlastnit a užívat. Užívat. To znamená ano, mám byt a můžu ho pronajímat, komu chci, zjednodušeně řečeno. Já jakoby s tím souhlasím, dokud to nenarazí na právo někoho, kdo ho chce užívat a nechce, aby ztrácel na hodnotě. Běžte se podívat do některých domů, kde jsou dva tři starousedlíci a zbytek je pronajímán přes různé ty aplikace, jakým způsobem to tam funguje. Zvýšení nákladů na služby, bezpečnost, rozbité dveře, výtah rozbitý, nepořádek atd. atd. V ideálním světě - v ideálním světě - existuje dohoda. Existuje dohoda mezi těmi, kteří mají ten byt a pronajímají ho a mají ten byt a bydlí tam. A já, abyste věděli, tak férově řeknu, že existuje tady dům, možná už jich je víc, je to Bílkova 13 - já jsem to říkal i na zastupitelstvu - kde došlo k této dohodě, takže to je takový mikroideální svět, kde se domluvili, podepsali memorandum, že si viditelně označí odlišné uliční zvonky u svých bytů, aby bylo poznat, kdo to má v pronájmu a kdo tam bydlí. Na vstupní dveře od bytů umístí označení bytů v pronájmu včetně identifikačního čísla, pod kterým jsou pronájmy realizovány, telefonního, e-mailového kontaktu. Na fasádu domu bude po konzultaci se SVJ ohledně vhodného umístění dána tabulka s údaji pronajímatelů. V prostoru u schodů zřídí pronajímatelé nástěnku s přehledem pronajímaných prostor se všemi kontakty, domovním řádem v českém a anglickém jazyce. Pozor! SVJ zajistí dodatečnou popelnici na komunální odpad, to znamená jakoby extra, protože to všechno samozřejmě přitahuje tyto další služby. V bytech bude na viditelném místě umístěn hasicí přístroj s platnou revizní zkouškou a požární poplachová směrnice v češtině a v angličtině. No to naráží na to, že to není byt, kde se bydlí, ale je to v zásadě prostor, který, dalo by se říct, že je jakoby hotelový pokoj, kde se ti lidé střídají, kde je větší riziko bezpečnosti. To, o čem mluvila Hana Kordová Marvanová. Uzavřou se speciální pojistné smlouvy tak, aby ty podmínky odpovídaly účelu užívání toho bytu. Nainstalují ve svých bytech požární hlásiče, detektory. A teď pozor, to je taková zajímavost, nainstalují ve svých bytech hlukoměry a zajistí, aby při překročení 75 decibelů v době mezi jednou hodinou ranní a šestou došlo ke kontaktování pronajímatele s upozorněním na rušení nočního klidu. Tady v takovém memorandu - já to nebudu číst celé, abych nezdržoval - jsou vlastně odpovědi na všechno, co my jakoby hledáme, ale to je ten ideální svět, to je jenom Bílkova 13, Bílkova 15. Koukám, že to jsou dva domy vedle sebe. Ale v tom zbytku to tak není. V tom zbytku to opravdu tak není, věřte mi, a naráží tam na sebe obě dvě ta práva, to znamená vlastnit a nakládat a vlastnit a v pohodě užívat, vyspat se, jít ráno do práce atd. atd.

Samozřejmě na počátku ta myšlenka sdíleného ubytování nebyla komerční, bylo to úplně na jiném principu, to si tady asi připomínat nemusíme. Ono se to potom přeměnilo právě na ten byznys, kde samozřejmě někdo to dneska dělá oficiálně, to já neříkám, ale někdo to takhle dělá načerno a on tím poškozuje ty, kteří to dělají oficiálně, ale poškozuje tím ty, kteří tam bydlí a chtějí tam bydlet a nechtějí vlastně mít z toho domu hotel.

Když se podíváte, co z toho sdíleného ubytování v Praze, ano? Jaké jsou problémy, které vznikají? A my tady furt dokola se bavíme o tom, jak to napravíme. A Vojtěch Munzar to tady shrnul. Tak už kolik - třetí rok, čtvrtý rok se tady o tom bavíme? Ano. Tenkrát to podpořilo 31 poslanců. Tak co mám dělat? Tady aspoň vidíte, že já to tady navrhuji konzistentně. Jestli jsem koaliční poslanec nebo opoziční, je to jedno. Nedělám to tady jako nějaké divadlo. Ale třeba budu mít těch poslanců v této chvíli víc, protože, jak říkám, opakuji, na podzim jsou volby, a je to velká zodpovědnost současného vedení Prahy, aby se k tomu postavilo a nějakým způsobem to vysvětlilo svým poslancům. Byť respektuji, že mimo Prahu se ten problém netýká, a tím jsme se zase zacyklili, že když nám to zmocnění nedáte, tak se nám to tady bude vracet jako bumerang.

Jaké jsou ty problémy. Tak snížení dostupnosti bydlení pro občany. To bylo krásně vidět, že když skončil ten covid, tak se najednou uvolnily tisíce bytů v centru města a kleslo nájemné, výše nájemného. Když se to bude vracet, tak ono to má samozřejmě tyhle ty další negativní externality. Vysoká cena bydlení, nájemného, a tak dál, a tak dál. To znamená, to je úplně očividné.

Dopady na obecní a státní pokladnu. Na tu obecní pokladnu - to by asi mohla říct radní, která je ve vedení města, jakým způsobem se oni popasují s výběrem místních poplatků a jaký to má vliv na městskou pokladnu. Ale když už jsme tady u toho pravicového pohledu, to teď mířím na Vojtěcha Munzara, bude mít u mě druhou citronádu, že jde o nerovné podmínky, skoro bych řekl v některých momentech, v některých momentech nekalou soutěž s hotelovými službami, které musí splnit celou řadu podmínek. Hygienické, já jsem vám tady četl to memorandum, že? Jako co všechno by měl mít, hasičský přístroj a podobně. Tak se podívejte, co všechno musí splnit ten hotel, penzion. Kolik různých nařízení. Ale v tomto případě ten krátkodobý pronajímatel to splnit nemusí. A tady vzniká najednou velká konkurenční výhoda. Tak bych se zeptal Vojtěcha Munzara, prostřednictvím paní předsedající, jestli alespoň v tomto on nevidí ten pravicový jakoby pohled, jak to vysvětlit těm majitelům hotelů, penzionů, kterým tím rostou náklady, protože musí splnit celou řadu věcí a celou řadu povinností. Celou řadu předpisů. Můžou tudíž dostat, když to nesplní, různé pokuty. Všechno se to prodražuje.

Samozřejmě se tím mění charakter obytných zón v centru hlavního, hlavního města. O tom asi není třeba debatovat. Skutečně, kdybyste mi nevěřili, kolegové, zejména mimopražští, pražští asi věří, předpokládám, koukám tady na Marka Bendu, ti mimopražští, tak vás tady rád tím provedu, že to skutečně mění ráz města. Jakkoliv teď je určitá pauza pro to, kdy my to můžeme řešit, ta situace je teď lepší. Není ideální, ale je lepší. Je rozhodně lepší než když tady byl ten boom, kdy skutečně byly ulice, kde v zásadě už skoro nebydlel nikdo původní jako obyvatel, ale všechno to byly pronajímané, pronajímané byty.

A samozřejmě, poslední, i když je to otázka, jestli poslední, je bezpečnostní riziko z hlediska páchání trestné činnosti, neevidování těch jmen. Když se bavíme o tom covidu, tak teď už je to asi i u toho omikronu, myslím si, jedno. Ale předtím, když se trasovalo, tak je to z tohoto úhlu pohledu úplně nemožné. Vy v tom hotelu víte, kdo je kdy ubytovaný, kdy tam udělal check-in, check-out a podobně. Tady v tomto případě jste úplně mimo ten systém, to znamená, že to bezpečnostní riziko - a teď tady nebudu říkat, že jsme bezpečná země z hlediska terorismu - ale třeba bezpečnostní riziko z hlediska zdravotního pohledu. Takže to jsou všechno rizika.

Já se nebráním těm úpravám a rozumím tomu, co mi říkají kolegové tady, dokonce z vlastního klubu. Ale pojďme to prosím pěkně, propustit jednou dál a ukázat občanům, že pak jako to nějakým způsobem řešit chceme. Přiznám se, já jsem pravicově smýšlející, nechci zasahovat do, do vlastnictví, ale, ale zase aby to bylo úplně, úplně bez pravidel, to mi nepřijde fér vůči těm, kteří ten byt mají a užívají ho.

Znovu říkám, návrh zmocňuje obce k vydání nařízení tak, aby mohly v případě, když to budou považovat za potřebné, omezit to krátkodobé ubytování na určitý časový úsek, i když tady bylo řečeno, že celá řada měst to tak má. A jsou extrémy, kde to je omezeno velmi, to já bych nepodporoval, to říkám dopředu, aby to bylo omezeno třeba na 30 dnů, to mi přijde přepálené, ale jsou takové země na západ od našich hranic. Jenom abychom tady věděli. Smyslem není to celoplošné omezení poskytování té služby, ale to zacílení. Jestli tam, kolegové, vymyslíte nějaké věci, aby nenastala ta rizika, o kterých se tady bavíme, že to začnou starostové některých menších obcí zneužívat, nebo rady, tak sem s tím. Já s tím problém nemám.

Ale jenom vás poprosím: Pojďme jednou to dojet, dokončit, vylepšit, nevracet to zpátky, protože to stejně dostanou stejní nebo podobní úředníci, kteří se podíleli na této normě. Toto je typická věc, která za mě je evidentně nadstranická, takže se k tomu tak i stavme. Děláme to pro lidi. Nepřepalme tu regulaci, to já určitě podporovat nebudu, ale zase to jako nehoďme do koše, protože až se sem zase ti turisté vrátí, tak já jim to v centru města vysvětlovat nebudu.

Děkuji vám za pozornost. Pro všechny ty, kteří mají pocit, jak vidíte, tak jsem se na vás díval, nic jsem nečetl, měl jsem tady jenom nějaké poznámky. Pak jsem něco četl z toho memoranda. Kdo bude chtít poslat to memorandum jako Best Practice, jak to někde může fungovat, tak mu ho rád pošlu. Děkuji za pozornost.

