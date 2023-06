Niedermayer (TOP 09): Kam kráčíš, Polsko?

reklama

Půl milionu Poláků vyšlo do ulic na protest proti chování vládnoucí strany PiS, která chce ohnout polské právo ve svůj prospěch a zavést v Polsku věci již desetiletí naštěstí nevídané. Na to musí reagovat i Unie, jejíž hodnoty to zpochybňuje. Vládnutí PiS se vzdaluje evropským demokratickým hodnotám a inspiraci k čerpá spíše v Maďarsku či dále za hranicemi demokratického světa. Ne-li v temné minulosti. Principy vlády práva jsou v Polsku zjevně v ohrožení.

Za prvé. Reforma soudnictví radikálně změnila způsob jmenování a odvolání soudců a poskytla kárnému senátu možnost trestat soudce, a vyvíjet tak tlak na jejich rozhodování. Dle nedávného rozsudku Soudního dvora EU (SDEU) tato reforma ohrožuje nezávislost polské justice a porušuje unijní právo. Polsku tak hrozí další velká pokuta mimot té, kterou ji SDEU již uložil a Polsko ji neplatí. To by mohlo dokonce vyústit v to, že si Polsko nesáhne na miliardy eur z fondů EU.

To ale není vše, dle nedávno schváleného zákona bude v Polsku ustanovena mimosoudní „lustrační komise“, jejíž pravomocí bude zakázat lidem výkon veřejných funkcí, včetně těch politických. Zákon přezdívaný „lex Tusk“ je zjevně namířen na leadera opozice Donalda Tuska s cílem zdiskreditovat ho před podzimními volbami. Má frakce ELS v Evropském parlamentu proto požaduje bezprecedentní krok, kterým je vyslání mise OBSE do Polska před parlamentními volbami, aby dohlédla na jejich demokratický průběh.

Je to smutný pohled „přes náš dvorek k sousedům“ a připomínka toho, jak důležité je neustále pečovat o naše společné demokratické hodnoty. Jakékoliv jejich zpochybnění je zpochybněním základních pilířů, na kterých dnes demokratická Evropa pevně stojí. Jde fakt o hodně a je moc dobře, že polská občanská společnost touto cestou kráčet nechce a probouzí se k protestu, srozumitelně a jasně musí reagovat i EU!

