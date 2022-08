Niedermayer (TOP 09): Přijetí eura by přineslo větší stabilitu i růst ekonomiky

reklama

Z politického hlediska by to pak znamenalo náš silnější hlas v Evropské unii. Naše země je navíc již dnes pevně obchodně a investičně ekonomicky svázána s eurozónou a na jeho přijetí velmi dobře připravena. Vstup do kurzového režimu ERM 2 není závazkem přijetí eura, ale otevřením cesty k němu.

Vstup do ERM 2 by znamenalo, že se, navíc s jistou mírou flexibility, zavážeme k tomu, že se náš směnný kurz bude pohybovat někde mezi 21 až 28 Kč vůči euru. Myslím, že při dnešním kurzu 24.50 Kč tento závazek není pro naši měnovou politiku nikterak omezující. Vychýlení nad tyto hranice by stejně nebylo pro ekonomiku vůbec nic dobrého.

Již dlouho stojím za tím, že přijetí eura a kroky k jeho přijetí jsou ekonomicky i politicky správným rozhodnutím a vstup do ERM2 vidím jako nutné mimimum, které by měla současná vláda udělat. Tím by hypoteticky otevřela možnost přijetí eura za zhruba 4 roky a pro další vládu (či vlády) by se v rámci jednoho mandátu otevřela možnost vstup do eurozóny učinit.

Na celý rozhovor se můžete podívat ZDE.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

