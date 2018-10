Niedermayer (TOP 09): Papír snese všechno...

Vítězství naší vlády na Ecofinu, ve věci zavedení reverse charge (tedy efektivně "vypnutí" kaskádovitého výběru daně a soustředění se na prodej zboží neplátci DPH), kterého jsme dosáhli tím, že jsme po dva roky blokovali další unijní daňové návrhy, má pozoruhodnou komunikační rovinu.

Například to, že premiérem dnes oslavovaná dohoda, kterou vyjednalo rakouské předsednictví, je někde dokonce ještě přísnější než původní návrh, který označoval slovy, jako je "návrh je v podstatě nepoužitelný", "škodlivý" a "postrádající logiku".

A tento "nepoužitelný návrh" prý bez problémů naše země slovy dnešní ministryně "použije".

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



To je pozoruhodnost, která s dokládá jen hlavní bizarnost situace. Zatím co dovnitř naší země ministerstvo tvrdí, že jeho opatření účinně potírají podvody, do Bruselu bude muset doložit, že ta stejná opatření selhala.

Náš stážista Jakub, kterého tato kauza zaujala, to popsal hezky ve svém daňovém miniseriálu, který najdete ZDE, nebo na našem webu.

autor: PV