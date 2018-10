Niedermayer (TOP 09): Politika "pro všechny" fakt pro všechny nefunguje

Po ne zrovna oslnivém výkonu hnutí ANO ve volbách v Praze (jen 15,37 %) uvedl jako jednu z příčin neúspěchu ANO v Praze Patrik Nacher toto:

"Další příčina je větší vliv celostátní politiky na Pražany, protože v hlavním městě se všechno odehrává – vláda, prezident – a lidé to vnímají jinak než v Bruntále či Pardubicích."

Zní to jako poznání, že ANO, politika "pro všechny", fakt pro všechny nefunguje, a těm, co jsou k ní blíž, zrovna moc nevoní.

Souhlasím. Problém budoucnosti naší země netkví v tom, co se bude odehrávat v rybníku zhruba třetiny hlasů, kde ANO své "zbloudilé duše" ("díky", pane Prchale) loví, ale co se bude odehrávat na zbývajícím, více než dvojnásobném koláči. Extremisté z něj mnoho neukousnou a nadbíhání voličům, kteří je preferují, asi není cesta k zářné budoucnosti české politiky...

Otočení kormidla od dnešního populismu, blábolení a bloudění směrem k odpovědnosti, stabilitě a rozvoji podle mne stojí na větší spolupráci politických stran s velmi obdobnými programy, a tedy zastavení fragmentace a jasný směr k integraci.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09

europoslanec



Samozřejmě tam, kde neexistují zásadní názorové rozdíly na klíčové otázky. Zřejmě by bylo nesnadné a matoucí "integrovat" politiky vyhraněně napravo s těmi nalevo (i když leckdy se dá najít prostor ke spolupráci větší, než se zdá) nebo ty věřící v budoucnost naší země ve fungující "společné Evropě" s těmi, co Unii považují za obchodní sdružení, které by bylo radno dále rozvolnit, ne-li zrušit.

Pohled do snad všech voleb ukazuje, že tam, kde se našla pevná spolupráce třeba stran, které - jak na vlastní oči již 4 roky vidím velmi dobře spolupracují v "Evropě" - tedy lidovců, Starostů a Topky (dle abecedy), tam slaví úspěch a získají velký podíl na ovlivnění naší společné budoucnosti. Nevím, jak velký smysl má snažit se tento fakt ignorovat...

Tuším, že už je to více než rok, co jsem předsedy těchto stran zkoušel k diskusi tímto směrem "popostrčit". Moc jsem neuspěl. Ale další "velké volby" s rizikem výsledku 3 X 4,99, a tedy možností získání silné většiny s ani ne 40 % hlasů by mohly naši zemi zle poznamenat...

