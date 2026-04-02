Niedermayer (TOP 09): Zisk pumpy neurčuje jen marže, ale i náklady

Asi bude chvíli trvat, než pochopíme, co vláda rozhodla. Neb například:
- D?istributor paliv dle mého soudu není ten, kdo paliva prodává na pumpě, ale ten, kdo je z rafinerií či skladů na pumpy vozí. Fakt vláda reguluje marže těchto subjektů?
- To, co se píše v textu, spíše vypadá jako cenový limit, neb je přece možné, že ve stejný den platí různé firmy za dodávku různé ceny – kvůli ceně dopravy, různým dodavatelům či třeba podle velikosti odběru. I při stejné faktické "marži" tak budou ceny logicky různé.
- Existují dobré důvody pro rozdílnost marží. Zisk pumpy neurčuje jen "marže", ale i náklady a hlavně prodané množství. Ty se objektivně liší. Marže, která někde dělá velmi hezký zisk, může jinde sotva stačit k přežití.
- Samotné snížení daně je přinejmenším sporné. A pokud má být formou "sociální politiky", jde o politiku velmi nešťastnou. Není jasné, jak velký bude mít efekt, a je naprosto necílená. Zvýhodňuje jednu část lidí a firem oproti další atd. Zdá se mi, že k ní Andrej Babiš dospěl proto, že se mu začalo zdát, že snížení daně – leč pozdní – vůči svým voličům prodá lépe než její nesnížení. Což je, zdá se, obvyklý model rozhodování této vlády, ze kterého plyne nebezpečí pro naši společnou budoucnost. A hlavně jsem zvědav, jak dlouho toto "dočasné snížení" bude platit – náš rozpočet už léta trpí poklesem reálné výše spotřebních daní (které zásadně snížila inflace). Politika "levného benzinu" či "levného alkoholu" je totiž nejen společensky škodlivá, ale nad to vyčerpává náš rozpočet poklesem reálných příjmů z těchto daní.
RNDr. Luděk Niedermayer
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku