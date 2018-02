Novák (ANO): Bouře ve sklenici piva?

Protidrogová politika si jistě zaslouží pozornost. Této oblasti se intenzivně věnuji jako poslanec, ale také táta dvou dětí a člen výboru sportovního klubu, který se věnuje především dětem.

Teoreticky je vlastně jedno, zda bude koordinátor pod vládou, nebo jinde. Důležité je, zda jeho pozici akceptují všechna dotčená ministerstva. V sedmnácti evropských státech je skutečně koordinár pod ministerstvem zdravotnictví. Proč se však přiklánět k většině, když náš systém ostatní státy považují za jeden z nejlepších?

Dle některých "novinářů" mělo jít o pomstu, kdy se Mgr. Vobořil ještě před volbami do parlamentu, postavil proti plánu Andreje Babiše, snížit daň z piva. Vobořil je naopak pro zvýšení daně. Skutečně máme tak nízkou inteligenci, abychom tomuto nesmyslu uvěřili? Není to spíše tím, že se HNUTÍ ANO snaží naplňovat volební program, kde je jasně záměr převést maximum zodpovědností z úřadu vlády pod ministerstva, deklarován? Dle mého názoru je to jasné, někdo však potřebuje senzaci, aby se prodal.

Ano, myšlenka převést tuto radu pod ministerstvo zazněla, stejně jako zazněla myšlenka převést další rady a komise vlády, těch je kolem dvaceti. Skutečně naletíme na historku o pomstě?

Včera se národní protidrogový koordinátor sešel s premiérem a dospěli k názoru, že aktuální stav je správný. Co se tedy vlastně stalo? Řekl bych, že nic. Noviny o tom již nepíší, všichni jsou spokojeni.

V čem tedy ta bouře? Troufám si tvrdit, že opět jen v mediálním prostoru.

Převzato z profilu.

Marek Novák ANO 2011



poslanec

