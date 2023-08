Novák (ANO): Dvojí metr u dvou velkých kauz? Náhoda, nebo zastírací manévr?

reklama

Obě tyto kauzy svědčí o tom, že někteří politici a podnikatelé se doposud nedokázali odstřihnout od praktik organizovaného zločinu, či spíše naopak, s jejich pomocí se snaží uchopit moc v našem státě. Je to však podobné jako Faustova smlouva s ďáblem. A navíc, na každou lež a podvod se dříve nebo později stejně přijde.

První případ se týká elitního lékařského pracoviště IKEM, které až do nedávna vedl Michal Stiborek. Nejprve ho doběhla lichvářská minulost a přes ministerské krytí sám odstoupil. Nyní se ukazuje, že jeho manažerské metody na pracovišti také nebyly vzorem přesné chirurgie, kterou je toto pracoviště známé, ale spíše praktikami vyhazovače z diskotéky. Objevují se informace o vydírání a nátlaku na ty, kterým jeho metody nebyly po chuti. Zastrašování a podobné.

V tomto případě koná Policie České republiky příkladně. Dozvídáme se z médií, že v IKEMu operují vyšetřovatelé z Generální inspekce bezpečnostních sborů a Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle zjištění Seznam Zpráv dělají v této špičkové nemocnici prohlídky a zabavují dokumenty. Dělají tam svou práci padni, komu padni.

Bohužel v druhém případě se tak neděje. Jde o známou kauzu Dozimetr, která dnes má větví stejně jako lípa, český národní strom. Jistě, pánové Redl a Hlubuček byli ve vazbě a jsou stejně jako mnozí další obviněni. Ale rozdíl je v tom, že tento případ má politické pozadí. Velké pozadí. A to nikdo neřeší.

Nevšiml jsem si, že by někdo pozval ke svědecké výpovědi pány z hnutí STAN. Europoslance Polčáka, poslance Gazdíka nebo nabyvatele majetku po paní Medě Mládkové, pana Jiřího Pospíšila. A přitom podle zjištění Deníku N to byl právě Jiří Pospíšil, kdo zorganizoval klíčovou schůzku s mafiány v Itálii. Dlouholetý Pospíšilův poradce Jiří Fremr pak s mafiánskou skupinou Redla a Hlubučka na tuto schůzku navázal vyšetřovaným vydíráním pražských dodavatelů.

Nevšiml jsem si, že by někde na pražském magistrátě nebo kancelářích poslanců zasahovala Policie ČR a NCOZ. A přitom jsme svědky jednoho z největších zločinů za bílého dne! Má tento případ na rozdíl od kauzy v IKEM politické krytí? Jaké povědomí má o této kauze předseda STAN Rakušan a předsedkyně TOP 09 Adamová? Předsedové nevěděli, co se v jejich stranických aparátech děje? To jsou minimálně dva důvody k odstoupení. Prvním je vůbec stav, do kterého se pod jejich vedením obě partaje dostaly, a druhým je politická odpovědnost.

V prvním případě ještě můžeme tvrdit, že šikovný šíbr Stibůrek si díky svým kontaktům a ostrým loktům zařídil v IKEM celkem slušnou živnost. A jeho odchodem se mají věci šanci vrátit do normálu. V tom druhém případu jde, bohužel, o nevratný čin, který bude mít po desetiletí neblahý vliv na českou politiku. Podle tohoto vzorce totiž českou politiku řídí zákulisní podnikatelé, kteří disponují majetky, o jejichž nabytí můžeme mít mnoho pochyb, a politici jsou loutky, co za pár drobných přikryjí vše.

Řečeno lidově: Normálně kradou, ale zaštiťují se takovými hodnotami, jako je demokracie, obecný prospěch, pravda a láska, která bojuje se lží a nenávistí.

A Policie? Nic. Ticho.

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Marek Novák, MBA

