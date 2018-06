ODS: Zrušení čtyř místních sdružení je cestou k většímu úspěchu ve volbách

„Rozhodnutí VR ODS vítáme a věříme, že pomůže zlepšit fungování ODS v Ústí nad Labem, sestavit kandidátní listiny, které osloví širokou skupinu voličů, a umožní ODS v nadcházejících volbách uspět. To je hlavním důvodem a cílem, kvůli kterému ODS k danému kroku přistoupila,“ uvedl Libor Turek, předseda Oblastního sdružení ODS v Ústí nad Labem.

„Je to krok nestandardní, ale podobá se zatažení za záchrannou brzdu v poslední chvíli, kdy se vlak řítí do neštěstí. Oblastní rada ODS v Ústí nad Labem nyní bude intenzivně pracovat na sestavení kvalitních kandidátek na všechny městské obvody i na magistrát. V řádném termínu podáme všechny kandidátní listiny do podzimních komunálních voleb“, dodal Michal Šidák, jeden ze členů oblastní rady.

Sestavením nových kandidátních listin byla pověřena Oblastní rada OS ODS Ústí nad Labem. Členové ODS, jejichž místní sdružení bylo zrušeno, mají nyní 3 měsíce na podání žádosti o přeregistraci do jiného místního sdružení.

autor: PV