Okamura: Hnutí ANO slíbilo, že naše návrhy projedná

Přímá volba a odvolatelnost politiků, přímá hmotná odpovědnost politiků a zákaz propagace nenávistných ideologií v ČR (např. islám) - dnes jsem jednal s hnutím ANO a požádal je o podporu těchto tří klíčových zákonů SPD, o kterých se bude ve Sněmovně hlasovat koncem února. Hnutí ANO slíbilo, že naše návrhy projedná - a uvidíme, jak budou nakonec hlasovat... My v SPD máme jen 22 poslanců, takže bez podpory 78 poslanců hnutí ANO nemáme bohužel šanci naše návrhy prosadit. S KSČM jsem již jednal, tak uvidíme. Zbytek stran ve Sněmovně se jen hádá, pomlouvá ostatní a nechtějí vůbec pracovat - příkladem jsou Piráti a KDU-ČSL. Nezbývá nám tedy než s hnutím ANO jednat o podpoře našeho programu. My v SPD pracujeme pro občany na plné obrátky a chceme, aby už začala konečně pracovat i vláda, aby měli občané co nejdříve více peněz, bezpečí a spravedlnosti.

Závěrem tiskové konference se mne novináři opět zeptali na kauzu tábora v Letech a zopakoval jsem, že hnutí SPD odmítá utajovaný způsob jednání o odkoupení farmy za 450 mil. Kč, který prosadil exministr Daniel Herman (KDU-ČSL) a který následně odsouhlasili i tehdejší ministři za hnutí ANO a ČSSD. Považujeme postup v této věci za riziko ve vztahu k výdajům státu a celkovému majetkovému vypořádání místa. A důrazně se ohrazuji proti manipulativní mediální kampani, kterou živí některá lživá média a politická konkurence.

Dále jsem znovu řekl, že hnutí SPD naprosto nezpochybňuje objektivní historická fakta o utrpení lidí, které prodělali v pracovním a sběrném táboře Lety v době druhé světové války. Plánovité vyvraždění Židů, Slovanů a tehdy takzvaného cikánského obyvatelstva, bylo součástí zločinných plánů nacistů na takzvané konečné řešení rasové otázky. Jde o nezpochybnitelný fakt. Hnutí SPD má v případě tábora v Letech výhrady ke způsobu řešení piety tohoto místa v souvislosti s odkupem vepřína za 450 mil. Kč, které prosadila KDU-ČSL. Proto je nyní KDU-ČSL v čele antikampaně proti SPD.

V České televizi, Českém rozhlase a některých dalších médiích probíhá intenzivní kampaň proti SPD. Cílem je dostat SPD na politický okraj a zabránit přímé i nepřímé účasti SPD na sestavování vlády. Není náhodou, že tato kampaň nabrala na síle po znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem České republiky. Kampaň má zabránit programové spolupráci SPD, prezidenta a hnutí ANO. Kampaň je vedena s cílem zvrátit výsledek demokratických voleb a je vedena v zájmu nadnárodního řízení České republiky. Obvinění SPD z tunelování volební kampaně nebo popírání holocaustu jsou vykonstruovaná a směšná. SPD se bude bránit právní cestou a podá trestní oznámení.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vích (SPD): Strašení důsledky Czexitu "experty" postrádá argumenty ANO je ochotné s námi spolupracovat, ohlásil Okamura Romský koncentrák v Letech: Koluje závažný text Okamura: Důrazně se ohrazuji proti manipulativní mediální kampani

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV