Okamura (SPD): Do roka nemusí být v okolí Turów voda v jediné studni

Vážené dámy a pánové, hned na úvod je třeba konstatovat fakt, že vláda Petra Fialy dojednala s polskou vládou odškodnění za důl Turów v naprosto nedostatečné výši 1 mld. korun. Anketa Vyeskaluje nová situace kolem Donbasu do konfliktu evropského formátu? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1986 lidí

To, jakým způsobem, jakým špatným způsobem, dojednala vláda Petra Fialy tuto mezistátní dohodu, myslím, plně charakterizuje vyjádření pana Milana Starce ze Sousedského spolku Uhelná, tedy z přímo postižené české obce na hranicích s Polskem, která je na dohled od dolu. A ten řekl o vládě Petra Fialy a o vládou dojednané smlouvě /cituji/: Máme velký vztek a bušíme tady hlavou o zeď. Prodali nás. Ta dohoda je blbá, protože nás neochrání před činností dolu a před úbytkem spodní vody. Konec citátu pana Milana Starce ze Sousedského spolku Uhelná, což je přímo ta postižená obec, přímo ti občané, kteří na tu situaci přímo ve svém každodenním životě doplácejí.

Hnutí SPD dlouhodobě považuje situaci ve Frýdlantském výběžku v Libereckém kraji za krajně znepokojující. Náš tehdejší krajský zastupitel a dnes poslanec za Liberecký kraj Radovan Vích upozorňuje na hrozící úbytek podzemních vod ve studních občanů ve Frýdlantském výběžku a ohrožení flóry a fauny v celém jizerskohorském pásu již od roku 2018, protože veškerá tehdejší jednání kraje s vládou České republiky, Ministerstvem životního prostředí a polskou stranou v rámci kompenzačních sanačních řešení žádné konkrétní pozitivní výsledky nepřinášela.

Jsme přesvědčeni o tom, smluvní odškodnění ve výši pouhých 45 mil. eur, což je 1 mld. korun, je zcela nevýhodné, přičemž 10 mil. eur obdrží vláda a zbytek dotčené obce.

Před několika lety byly k této problematice zpracovány dvě projektové sanační studie, přičemž jedna hovoří o nákladech ve výši 2,1 mld. a druhá dokonce o škodách přes 4 mld. korun. To, že současná vláda prodala, doslova v uvozovkách prodala řešení vznikající škody Polsku za pouhou 1 mld. korun, je pro nás zcela skandální. Ano, tady je přesně ten citát ze Sousedského spolku Uhelná, kdy - znovu to zopakuji - občané, kteří jsou postiženi přímo v těch obcích, řekli o vládě Petra Fialy "prodali nás". Já myslím, že je to opravdu zcela příznačné pro jednání vlády Petra Fialy a vidíte, že už to říkají i občané.

Jsme proto zásadně proti takto pojaté smlouvě a trváme na tom, že by ji vláda měla vypovědět a vyjednat lepší podmínky. Podle nás vláda dostatečně nejednala a prodala naši vodu v podstatě za hubičku. Důsledky budou hrozivé pro občany v části Libereckého kraje, kteří přijdou o vodu ve svých studních, a my přijdeme o chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory v řádu několika málo dekád.

Zastáváme názor, že bychom měli ze strany Polska požadovat mnohem více peněz a provedení dalších sanačních a kompenzačních opatření a také garanci záruk na smluvní plnění ze strany Polska. Polsko je jeden z našich nejbližších partnerů a přejeme si všichni jen dobré vztahy. Ale jak se říká, dobré účty dělají dobré přátele. V tuto chvíli česká vláda dala Polsku bianco šek a Fialova vláda se vzdala všech nástrojů, které měla k dispozici, kterými mohla polskou těžební firmu ovlivnit k tomu, aby se hlavně ztráty vody v našem pohraničí vyřešily. Česká vláda prodala Polsku naše právo na kvalitní život a zachovalé životní prostředí za pouhých 45 mil. eur.

A otázky na pana premiéra, na ministryni životního prostředí Hubáčkovou z KDU-ČSL a na vládu zní: Proč? Česká vláda tajně a rychle přijala dohodu, díky níž Polsko nemusí platit pokuty za nedodržování rozhodnutí evropského soudu a přijala ještě další ústupky z už tak slabé dohody. Smlouvou se Česká republika zavázala ke stažení žaloby u Soudního dvora Evropské unie, a to ihned po přijetí finančních kompenzací dojednaných v dohodě.

Objevily se pokusy tvrdit, že bychom spory nemuseli vyhrát. A také dojednaná verze smlouvy - prý lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. To je donebevolající lež. Petr Fiala podepsal dohodu s Mateuszem Morawieckim v den, kdy advokát Soudního dvora Evropské unie jasně řekl, že Polsko v případě Turówa porušilo unijní právo. Soud bychom skoro jistě byli vyhráli.

Polsko má sebevědomou vlasteneckou vládu, která jedná tvrdě v zájmu polských občanů, což je bohužel velký rozdíl oproti slabé nevýrazné a neschopné vládě Petra Fialy, a bohužel tato nevýhodná smlouva, o jejíž nevýhodnosti mluví i sami občané z postižené oblasti v Libereckém kraji, je toho důsledkem.

V povolování rozšiřování těžby Polsko nerespektovalo unijní právo a pošlapalo i práva českých občanů, což potvrdila Evropská komise. Polsko odmítá respektovat rozhodnutí Evropského soudu, takže by mělo platit 68 mil. eur jako pokutu. Nikdy nenabídlo Česku jakýkoli skutečný ústupek, např. omezení těžby prostorové nebo časové. Je tedy otázka, zda Polsko vůbec plánuje smlouvu dodržovat, jak by se dodržování smlouvy vymáhalo a proč Česko podporuje Polsko v protiprávním jednání.

Naši pozici ve sporu podpořila Evropská unie a polské soudy. Generální advokát Soudního dvora Evropské unie vyjádřil souhlas s českou žalobou a spor by tak Česká republika vyhrála. Dva dny před podpisem smlouvy navíc rozhodl polský soud o zrušení okamžité vykonavatelnosti EIA, důl tak nemůže získat legálně povolení k těžbě. Podpisem smlouvy hodil český premiér argumenty v náš prospěch přes palubu. Takže se nabízí zcela jiná otázka - proč urychlený a utajovaný podpis utajované smlouvy, když naopak čas nám hrál do karet a bylo jasné, že jak mezinárodní, tak dokonce i polské instituce jsou na naší straně? Podmínky pro další těžbu obsažené ve smlouvě nestačí k tomu, aby ochránily zásoby vody na české straně hranice. Dohoda je především ústupek Polsku, které nechtělo platit pokuty za nedodržování soudního rozhodnutí a za pokračování těžby. Čekat, že nějakým zázrakem začne fungovat těsnicí stěna, čemuž podle interních dokumentů nevěří ani těžební společnost PGE, je od českých ministrů a ministryň hodně naivní.

Znění česko-polské dohody o hnědouhelném dole Turów je podle některých právních expertů údajně v rozporu s českými i unijními zákony. Kupodivu by to byla dobrá zpráva, protože by to pomohlo naprosto nevýhodnou smlouvu, kterou podepsala vláda Petra Fialy, anulovat. Místní spolky, ekologické a právní organizace, už oznámily, že příslušné žaloby podají. Kritici upozorňují na to, že Česká republika naprosto ustoupila Polsku v časovém horizontu dohledu Evropského soudu na plnění smlouvy. Dohled ve smlouvě je na pět let z původně navrhovaných dvanácti let, tedy do roku 2027, ale těžit se plánuje do roku 2044. Jenže na co by se mělo dohlížet, když sama smlouva fakticky neřeší to nejpodstatnější, a to úbytek vody? To nejskandálnější na smlouvě je, že se v ní se zastavením poklesu ani nepočítá. Důl je povinen podle čl. 3 odst. 9 reagovat jen v případě, že by pokles překročil osm metrů za šest měsíců. To znamená, že podle smlouvy je naprosto v pořádku pokles spodní vody 7,9 metrů za půl roku, což je více než patnáct metrů ročně.

Smlouva byla schválena tajně vládou a ve čtvrtek 3. února podepsána premiérem Petrem Fialou z ODS. Jednání o dohodě nebylo ani na programu vlády. Druhý den ráno přijel smlouvu do Prahy podepsat polský premiér. O neplánovaném a tajném podpisu smlouvy nevěděli ani poslanci, ani vládní koalice. Je přitom zcela jasné, že o tak závažném problému se mělo jednat veřejně s politiky, občany i odborníky.

Abychom si ujasnili podstatu věci, díky podepsané smlouvě Polsko nemusí platit pokuty a my se vzdáváme všech žalob. Na straně druhé Polsko se nijak nezavázalo, že zabrání poklesu hladiny podzemní vody u nás, pouze k tomu, že tento pokles bude do 16 metrů poklesu ročně. Jinými slovy, do roka nemusí být v okolí Turów voda v jediné studni. Pane premiére, vládo, další palec dolů za vaši neschopnost, která přichází naše občany pěkně draho.

A úplně na závěr trochu z jiného soudku. Přesto, že od sněmovních voleb uběhlo již více než čtvrt roku a vláda koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN byla prezidentem jmenována už více než před dvěma měsíci, konkrétně 17. prosince 2021, tak stále tato vláda Petra Fialy nepřichází s konkrétním řešením příčin ani důsledků rostoucích cen energií, potravin a bydlení a s podporou podnikatelským subjektům v souvislosti s důsledky opatření proti epidemii. Např. vlády Polska, Maďarska a nově i Slovenska již přišly mimo jiné např. s dočasným snížením daní na energie a na základní potraviny na nulu, stanovením maximální ceny pohonných hmot, dočasným zmrazením úrokových sazeb u hypoték atd. Vláda Petra Fialy jako jediná v rámci zemí V4 žádné plošné řešení občanům nenabídla. Přitom jsou občané z rostoucích cen energií a všeho okolo nás zoufalí a právem očekávají pomoc od vlády, která však stále nepřichází. Tato vláda není vládou odborníků a má velkou nedůvěru u velké části veřejnosti, která je oprávněná. Hnutí SPD požaduje po současné vládě Petra Fialy z ODS, aby přišla s konkrétními opatřeními, která pomohou plošně všem občanům překlenout současnou nelehkou situaci a zároveň aby vláda zveřejnila konkrétní termíny - vyzýváme k tomu vládu - od kdy budou tato opatření platit. V opačném případě by měla vláda podat demisi, jelikož občané, kterým přicházejí drahé složenky, nemají čas čekat na neschopnou vládu. A je opravdu tristní, že pakliže s nějakým plošným řešením konečně opožděně přijdete, ale zatím jste nic neudělali, tak to bude tady ve Sněmovně opět jen a jen zásluha opoziční SPD, že jsme vás do toho natlačili.

Znova zdůrazňuji, Česká republika kvůli této vládě pětikoalice Petra Fialy je poslední zemí ve střední Evropě, konkrétně ve Visegradské čtyřce, která nepřišla s žádným plošným řešením pro občany na snížení cen energií, potravin nebo pohonných hmot nebo hypoték a tak podobně. Je to poslední země, protože prioritou této vlády, této otřesné vlády, je pandemický zákon, kterým tady zahltili Sněmovnu, je to korespondenční volba, kterou plánujete jako prioritu dát na březnovou schůzi, místo abyste vyřešili zdražování. A potom ještě právě tady na Ministerstvu životního prostředí u paní ministryně Hubáčkové vyhlašují soutěž o národního ptáka.

Já si myslím, že už to celkem stačilo, protože vaším cílem je asi uvrhnout občany do chudoby, do exekucí, ale občané čekají na plošné vyřešení zdražování, tak jako to dělají vlastenecké vlády v Polsku, Maďarsku a nově také Slováci přistoupili už k řešení. Takže samozřejmě z tohoto pohledu je to nejhorší vláda vůbec ve střední Evropě, protože pro občany neděláte vůbec nic, a to i ve srovnání s našimi partnerskými blízkými zeměmi ve Visegradské čtyřce. My jsme se tady minulý týden, SPD, místo pandemického zákona snažili zařadit - SPD - návrh bodu, a už opakovaně, vyřešení zdražování energií, potravin a bydlení v České republice. Vy jste ten bod zamítli, vaše vláda už nám ten bod tady opakovaně zamítla ve Sněmovně. My jsme chtěli umožnit, abychom tady diskutovali. SPD překládá konkrétní řešení, teď jsem některá z nich jmenoval, abyste buď snížili DPH na energie na nulu, jako to udělali u základních potravin a energií Poláci, podobně to dělají Maďaři, Slováci se rozhodli zastropovat na tři roky ceny energií, ušetřili slovenským občanům a jejich peněženkám v přepočtu cca miliardu korun. Problém je, že my se vás tady na to ptáme, my nabízíme i řešení, protože vy žádná nemáte a nemáte žádná připravená, ale vy dokonce zamítáte ty body tady ve Sněmovně, aby se o tom vůbec mohlo mluvit, abychom vůbec mohli diskutovat naše řešení a sami žádná řešení pro občany nenabízíte. A to je opravdu fatální situace. To je šílená situace, kdy vy si berete občany jako rukojmí, deset milionů občanů, kterým každý měsíc teď chodí složenky, vyúčtování za energie jim přichází, doplatky za loňský rok jim přichází, často obrovské, protože se mezitím už zvyšovaly ty ceny, teď občanům chodí nové zálohy, včetně mě pochopitelně, které jsou dražší. A musím tedy říci, že to je ta priorita, kterou očekáváme, že budete řešit. A znova říkám, vaše vládní koalice už má většinu tady ve Sněmovně čtyři měsíce. Vaši poslanci mohli i předtím, než ještě vznikla vláda, už předložit vlastní zákony, které už tady dávno v prosinci mohly projít, právě třeba v legislativní nouzi. Ne pandemický zákon.

Ale vy tady máte prioritu pandemický zákon, soutěž o národního ptáka, korespondenční volby, protože se bojíte, že vám klesají preference, už jsme viděli ten průzkum, který odvysílala televize Nova, potažmo server TN.cz od televize Nova, klesá vám strmě podpora u občanů, takže vaše priorita je teď zavádět korespondenční volby, protože se bojíte, že už neuspějete ve volbách, u voleb. Ale to je zákon, který vůbec není pro občany v České republice, kteří tady platí daně. Navíc občané v zahraničí už volit můžou na zastupitelských úřadech. Ale vy chcete ovlivnit a manipulovat volby. A prezidentskou volbu taky. To znamená, to je vaše priorita místo toho, abyste řešili zdražování. Myslím, že to je otřesné.

A teď ještě bude další prioritou, už to víme, mediální zákon, už ho připravuje Ministerstvo kultury, abyste mohli politicky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas, protože se opět bojíte, že neuspějete ve volbách, proto chcete, aby vysílali na vaši stranu, abyste ovlivnili složení Rady České televize a Českého rozhlasu. Nikdy jsem neviděl takovouhle vládu, která po nástupu místo, aby navrhovala zákony pro lidi, zákony na zlepšení podmínek důchodců, invalidů, pracujících, rodin s dětmi... Od vás není nic tady. Jenom tyto zákony, které běžnému občanovi nic nepřináší.

Tady bych rád připomněl, že vy jste tady zamítli už několikrát i návrh SPD, abychom zařadili na pořad schůze zákony SPD na zvýšení příspěvků na péči pro invalidní spoluobčany, na zvýšení důchodů pro nízkopříjmové důchodce, pro ty, kteří mají podprůměrné důchody, to jste taky zamítli. Zamítli jste nám tady i návrh zákona na zestátnění exekutorů a na pomoc lidem v dluhových pastech. Samozřejmě jste tady zamítli i návrh zákona o referendu, chtěli jsme to zařadit, vy jste to odmítli, tak jako i další podobné naše zákony... "můj dům, můj hrad" náš zákon na posílení práva na sebeobranu občanů, kteří jsou doma přepadeni.

Takže vám vůbec nejde o lidi. Vy prostě tady pořád navrhujete něco jenom pro sebe, co běžnému občanovi vůbec nic nepřináší. A navíc jste tady ještě špatně dojednali mezivládní smlouvu s Polskem ohledně dolu Turów. Dojednali jste ji úplně, absolutně nevýhodně.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

