Okamura (SPD): Povinné přerozdělování migrantů je zpátky

Eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová řekla, že členské země s tímto přístupem „povinné solidarity“ souhlasí a atmosféra na zasedání byla „velmi pozitivní“! Hnutí SPD vyzvývá vládu Petra Fialy, aby tento plán EU veřejně odmítla!

Kdo nebude chtít, bude platit, plánuje se v Bruselu. Hnutí SPD přerozdělování imigrantů naprosto odmítá. Odmítáme i to, abychom za to Bruselu povinně platili! EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe! Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby tento návrh jednoznačně odmítla!

Francie a Německo se shodují na nutnosti ukončit dobrovolnost v rámci přerozdělování migrantů do jednotlivých zemí Evropské unie a podporuje to i eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson. Podle návrhu francouzského ministra vnitra Géralda Darmanina by nově přerozdělování uprchlíků nemělo být dobrovolné, ale řídit se „závaznější povinnou solidaritou“. Existovala by pak ovšem i možnost, že země, jež nechtějí migranty přijímat, by se mohly „vykupovat“. Členské země EU by tedy měly na výběr – buď migranty „solidárně“ přijímat, nebo místo toho platit. ParlamentniListy.cz citovaly německou mutace serveru Euractiv.

Nařízení, které by vytvořilo „závaznější solidaritu“ v rámci přerozdělování migrantů mezi unijními státy, si dala za cíl vytvořit Francie. Podle francouzského návrhu by měly státy na výběr, zdali přijmout migranty, nebo zda se raději z přijímání „vyplatí“ a finančně podpoří ty státy, které je budou ochotně přijímat. Solidarita tak dle Francie již „nebude dobrovolná“, ale povinná. Francouzský ministr vnitra přitom dodal, že zejména v otázce přerozdělování migrantů do členských zemí EU „potřebujeme více solidarity“.

Eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová míní, že členské země s tímto přístupem „povinné solidarity“ souhlasí a atmosféra na zasedání byla „velmi pozitivní“.

Francouzský návrh na „povinnou solidaritu“ při přijímání migrantů členskými zeměmi úzce podporuje také německá vláda.

Hnutí SPD přerozdělování imigrantů naprosto odmítá. EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe! Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby tento návrh jednoznačně odmítla!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

