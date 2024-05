Okamura (SPD): Husák byl proti Bruselu rozumný hospodář

reklama

Jsme politická i ekonomická kolonie či protektorát Západu. Nejsme soběstační. Cenu energií nám diktují zelení magoři z Bruselu a Berlína a nejsme ani potravinově soběstační. Nejsme soběstační v základních komoditách, a i proto se mnoho věcí zdražovalo a zdražuje.

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 19368 lidí

Téměř všechny oblasti společnosti od ekonomiky po školství či zdravotnictví jsou více či méně rozvráceny či v krizi. Diktát Bruselu a globalismus naši zemi vykastroval a učinil nás závislými na našich protektorech. Vypili jsme si otrávenou smetanu globalismu ve formě obrovské inflace, nedej Bože hyperinflace.

To jsou takové šílenosti, co přináší Brusel, že Husák byl proti tomu rozumný hospodář. Musíme pracovat na tom, aby naše země byla opět naše. Musíme vybudovat naši nezávislost politickou i ekonomickou, zemědělskou i energetickou. Podpořit tradiční vzdělání a tradiční hodnoty a rodinu. To bez vystoupení z EU nepůjde. Krátkodobě lze reagovat jen různým látáním, ale systémově to bez vystoupení u EU vyřešit nelze.

Musíme budovat jaderné elektrárny, ale to bude trvat. Optimálním řešením by bylo, abychom vystoupili z EU a budovali vlastní energetickou nezávislost a vykašlali se na Green Deal EU. Vláda Petra Fialy poslouchá rozkazy z Bruselu stejně jako komunisti dříve z Moskvy a Brusel jí toho stejně moc nedovolí.

Rozkazy z Euroreichu jsou vládě slovem Božím. Fiala, Lipavský i Bek jsou jasně probruselští a proněmečtí. Nynější německá vláda je o mnoho šílenější než vláda Angely Merkelové.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

