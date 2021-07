Okamura (SPD): Nejde jen o nelegální obchod, ale jde přímo o státem krytou činnost

reklama

Vážené dámy a pánové, od samého počátku, kdy vybuchly muniční sklady ve Vrběticích, jsem ještě jako senátor za tento Zlínský obvod žádal a navrhoval náhradu škod pro postižené obce a občany.

Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 14982 lidí

Proto jsem rád, že je návrh po mnoha letech dohadování konečně na stole. A je proto samozřejmé, že budeme hlasovat, celý klub SPD budeme hlasovat pro dnes projednávaný návrh.

Pokud jde konkrétně o ten případ Vrbětice, kdy řekneme A, tedy, že stát zaplatí, bylo by dobré říci B, a to, že stát jsme my všichni včetně občanů postižené oblasti. Je potřeba vyšetřit, kdo je skutečným viníkem této události, a žádat po něm odpovědnost. Za každým takovým případem, za každým takovým rozhodnutím, například za tím, že tam byla uskladněna tímto způsobem munice a že k tomu došlo, jsou konkrétní lidé a ti by měli platit škody, protože aby si škody hradili sami občané z toho, co jim stát sebere, je v principu pochopitelně nesmysl a měli by být pohnáni k té odpovědnosti ti konkrétní lidé.

Každý muniční sklad, vojenský, civilní, podléhá přísným standardům a jejich kontrolují mají a měly dělat státní orgány. Od místních lidí dobře vím, že areál byl děravý jak cedník a mnozí si tam chodili pro výbušniny nebo zbraně jako do samoobsluhy. Poslední odhalená kauza je z přelomu let 2016 až 2017, kdy policie odhalila skupinu lidí, kteří si do areálu chodili jak pro třaskaviny, tak pro samopaly. Při domovních prohlídkách byly u podezřelých i dalších lidí zadrženy zhruba dvě desítky střelných zbraní, samopalů a také necelých dvacet kilo výbušnin. A to si upřímně řekněme, že to byly jen zbytky zbraní, které nestihli zloději prodat.

A co je nejzajímavější, bylo to už po výbuších, kdy se na areál soustředila pozornost celé země a doufám, i státní správy a kontrola by tedy měla být násobně vyšší. Bez ohledu na to, kdo byl viníkem výbuchu, nese odpovědnost stát s příslušní odpovědní lidé a ti by měli ze svého škody platit, anebo na ně alespoň přispět, to znamená, ne ti postižení v tom Zlínském kraji kolem toho Slavičína, ale ti, kteří byli za tím rozhodnutím, že se tímto způsobem tam uskladňovala munice, a nezajistili, aby mohlo docházet k těmto konkrétním věcem. A to už jsme na státní úrovni, pochopitelně, daleko od Slavičína a daleko od Vrbětic.

Máme tu verzi, že výbuch mají na svědomí ruští agenti. Jak víme opět z médií, naše vláda si tím naběhla, protože motivem měl být munice, kterou z Vrbětic soukromé firmy dodávaly do zakázaných míst s válečnými konflikty. A mimo jiné také Islámskému státu. Rusové také potvrdili, že v Sýrii zabavili teroristům české nevybuchlé nášlapné protipěchotní miny. Vyšlo najevo, že ve Vrběticích byly uskladněny tyto pěchotní miny v rozebraných stavech, které ale mezinárodní dohoda z Ottawy zakazuje. Víme, že to dokonce už řešil soud, který rozhodl velmi šalamounsky, že miny tam sice byly, ale v rozebraném stavu, a že to smlouvy neporušuje.

České nášlapné miny byly údajně vyvezeny z České republiky v rozebraném stavu a poté znovu smontovány na Ukrajině, případně v Turecku, předtím než byly miny dopraveny k zákazníkům v Sýrii, především Islámskému státu, a rovněž do Libye, Konga a Jižního Súdánu. Rusové konce oznámili, že tyto zkonfiskované miny české výroby z výzbroje bývalé ČSLA mají už několik let, ale neřešili to, protože Česká republika byla partner a přítel. Teď nás v důsledku kroku naší vlády čeká mezinárodní žaloba za podporu nelegálního obchodu se zbraněmi.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle všeho tedy některé firmy, které měly ve Vrběticích muniční sklady v pronájmu, používaly tyto prostory nejen pro uskladňování, ale především pro rozborku protipěchotních min, případně pro opačný proces, tedy pro sbírku rozebraných min do opět funkčního stavu těsně před vývozem do zahraničí k překupníkovi. Tímto překupníkem prý byl bulharský kšeftař se zbraněmi Emilian Gebrev, který deklaroval nákupy zbraní v České republice jako export do Bulharska pro koncové potřeby zákazníků v Bulharsku, případně na Ukrajině.

Podle ruských novinářů však Gebrev vyvážel zbraně úplně jinam, konkrétně do Sýrie, Libye, Konga, Malawi, Jižního Súdánu, Nigeru a Pobřeží Slonoviny. Transport probíhal loděmi z Varny do tureckých přístavů, kde se potom zboží dávalo dohromady ve workshopech, a potom zkompletované se dodávalo náklaďáky do Sýrie, anebo se znovu naložilo na loď, tentokrát pod tureckou vlajkou, a loď zamířila k pobřeží Libye. Odtamtud potom zbraně z České republiky - a nejen z České republiky, ale i z Polska - směřovaly k bojovníkům Islámského státu v Libyi a dalším klientům v rovníkové a válkami zmítané Africe.

Ruská armáda v Sýrii ve skladech Islámského státu našla mnohé české zbraně. Samopaly SA 58, raketomety, RPG-75 z výzbroje Československé lidové armády a také zmíněné zakázané protipěchotní miny, které už od roku 2001 neměly existovaly.

Informace potvrdila i dvojice zadržených ukrajinských překupníků, které v roce 2017 zadržely ruské úřady v Sýrii s dodávkou zbraní z Polska. Právě oni ruským úřadům odkryli situaci ve Vrběticích s protipěchotními minami. A naše otázky na naše vládní odpovědné činitele jsou logické:

Za prvé. Proč se v českých muničních skladech konzervují a schovávají pěchotní miny v rozebraných stavech, když se Česká republika zavázala k jejich zničení a nenávratné likvidaci do čtyř let od podpisu mezinárodní kampaně za zákaz nášlapných min ICBL v roce 1997?

Za druhé. Proč se ve skladech ve Vrběticích nacházela zakonzervovaná minová pouzdra, která už měla být podle Ottawské smlouvy zlikvidována před 20 lety? Smlouva je napsána naprosto jasně a hovoří se v ní o likvidaci protipěchotních min, nikoliv o jejich rozebrání a uložení v rozebraném stavu pro pozdější eventuální znovusložení. Toto je překrucování znění Ottawské smlouvy a porušování ratifikovaného protokolu přímo českým Ministerstvem obrany, které si vykládá dohodu o likvidaci protipěchotních min způsobem, který lze označit za obcházení mezinárodního zákazu na uskladňování protipěchotních min.

Pokud Česká republika, a dokonce i český soud v roce 2016 umožnil skladování pouzder protipěchotních min, potom už nejde jen o nelegální obchod, ale jde přímo o státem krytou činnost v rozporu s mezinárodními smlouvami a Ottawským protokolem, jehož je Česká republika signatářem.

Takže proč o tom tady ovšem hovořím? Jak jsem říkal na úvod, já jsem už dlouho, protože jsem byl senátorem za tento obvod, takže ty vesnice, městečka tam velice dobře znám, byl jsem tam x-krát, x-krát jsem mluvil s těmi lidmi. Nevím ani kolikrát, protože jsem se tam pohyboval v podstatě neustále. Takže hnutí SPD samozřejmě - jsem dlouhodobě žádal a navrhoval náhradu škod pro postižené obce a občany, protože já si tu situaci pamatuji, kdy prostě lidé ani nevěděli, co v tom skladu je, a najednou jim začaly padat z nebe na zahrady a na zaparkovaná auta, která měli u domů, nějaké různé kousky atd. a poškozovalo jim to jejich osobní majetky. Proto jsem rád, že je návrh po mnoha letech dohadování konečně na stole, a my to podpoříme jako SPD. Samozřejmě. Ale proč ty o tom hovořím, je to, že bychom se měli skutečně zamyslet nad tím, co k této situaci vede, a je zcela evidentní, že na straně státu došlo k pochybení. A měli bychom skutečně, protože se to může stát kdekoliv jinde v České republice, ty sklady jsou i jinde podle našich informací, a znovu se může stát to, že tam něco bouchne za humny občanů v podstatě a způsobí to občanům škody a ti občané ani neví, že pár kilometrů od jejich obydlí jsou uskladňovány takovéto záležitosti.

Proto bych chtěl apelovat na stát, protože toto je jednoznačně pochybení státu, abychom si stanovili tu odpovědnost, kdo za to může, a abychom udělali opatření, aby vláda udělala opatření, aby už se to prostě neopakovalo, aby občané byli takovýmto způsobem poškozeni bez svého vědomí a bez jakéhokoliv vlivu. Jde o to, že Vrbětice jsou dalším ukázkovým příkladem selhání státu, a to zda k výbuchu došlo při nelegální montáži min, anebo na zakázku Ruska, protože tam byly nelegální miny, má principiálně stále tu samou příčinu naprostého selhání státu v kontrole skladování zbraní a jejich vývozu. A opět nejde jen o Vrbětice. Během nedávné agrese Ázerbájdžánu a Turecka proti Arménii byly opět na straně agresorů identifikovány české zbraně. To opět nikoho odpovědného nezajímá, stejně jako osud několika desítek arménských zajatců vězněných a mučených Ázerbájdžánci. Dámy a pánové.

Psali jsme: Okamura (SPD): Ohodnocení pěstounů je nyní naprosto nedostatečné Okamura (SPD): Tažení proti lidem, kteří nejsou očkovaní, přesahuje všechny meze Okamura (SPD): Péče o nejmenší děti musí mít charakter veřejné služby Okamura (SPD): Jednání ministra zdravotnictví je v rozporu s principy právního státu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.