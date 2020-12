Okamura (SPD): Restrikce zvyšují napětí mezi lidmi

reklama

Vážené dámy a pánové,

dnes vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM letos celkově po šesté žádá Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších třicet dnů z důvodů přijímaných opatření proti pandemii koronaviru. Hnutí SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu a vysvětlím podrobně proč.

Vláda měla 79 dnů nouzového stavu. Testy v neděli odhalily v Česku 3 364 pozitivních případů koronaviru, skoro o 1 400 více než minulou neděli. Je to nejvyšší nedělní číslo za posledních šest týdnů. Rizikové skóre PES zůstává čtvrtý den na 76 bodech, tedy v nejhorším pátém stupni. Člověk by řekl - hrůza. Čím více vládních restrikcí, tím více nemocných a větší epidemie. Tedy přesně naopak než by to mělo být.

Rozhodně nechci a nebudu situaci bagatelizovat. A ani jsem to nikdy nedělal. Ale naštěstí už všichni víme, že čísla, která vláda a média uvádí, o samotné vážnosti situace až tak nic neříkají. Šíření viru je naprosto přirozené.

A jak uvádí analýzy odborníků epidemiologů, není pro většinu populace nebezpečné. 83 % populace nejsou rizikové a 17 % populace patří mezi ohrožené. Vláda by měla více investovat do ohrožených skupin, což jsou například staří lidé nebo starší lidé, jsou to například chronicky nemocní a tak dále. A měla by jim zajistit ochranu, to znamená respirátory, dezinfekci, vitamíny a tak dále. A ostatní nechme žít a pracovat při základních opatřeních.

Nebezpečné je, pokud se jednak vir masivně šíří mezi ohroženými skupinami. A co je zásadní, velmi zlé je, pokud nám roste počet lidí, které bychom mohli řadit mezi ohrožené. Tento počet ohrožených vláda zvyšuje tím, že lidem omezuje činnost, která by jim zvyšovala obranyschopnost. A naopak šířením děsivých, negativních zpráv a omezení zvyšuje stres, který je přímo odpovědný za pokles přirozené lidské imunity.

Navzdory vládě se naštěstí děje opak. Počty skutečně nemocných klesají a doufám, že se už všichni shodneme, že pozitivně testovaný není nemocný. A nemocný je jen ten, kdo skutečně onemocní, tedy má teploty a skutečně vážné obtíže.

Podle čísel z pondělka, neděle byla šestý den v řadě, kdy klesal podíl hospitalizovaných. V neděli byl zároveň nejnižší od 25. října. V nemocnicích bylo necelých 4 400 pacientů s COVID-19, z toho asi 590 ve vážném stavu. A ani nemusíme odečítat pacienty, kteří jsou nemocní jinou vážnou nemocí a jsou jen covid pozitivní. A vidíme, že na deset milionů obyvatel ČR tu máme necelých 600 lidí ve vážném stavu.

Pokud jsou mezi námi lékaři, jistě nám řeknou, kolik lidí je v této zemi skutečně vážně nemocných a umírá na skutečně velmi závažné a kruté nemoci jako rakovina či kardiovaskulární problémy. V tuto chvíli to jsou desetitisíce lidí.

V médiích jsem zaznamenal celkem příznačné komentáře ústavních právníků, že vláda vyhlášení nouzového stavu již vyčerpala v říjnu, kdy jej kabinet vyhlásil na třicet dní, jak mu to umožňuje zákon. Podle odborníka na ústavní právo Jana Wintera se nynější situace nezměnila tak radikálně, že by to vládu opravňovalo vyhlásit nový nouzový stav.

O trochu radikálnější názor má profesor ústavního práva Jan Kysela, který komentoval možnost, že by vláda vyhlásila nově nouzový stav bez souhlasu poslanců. Podle něj by to bylo jasným zneužitím ústavního práva o bezpečnosti, i kdyby byl prostoj mezi dvěma nouzovými stavy několik dní. To klíčové je, že uznává, že nouzový stav - cituji: "Lze znovu vyhlásit ze stejného důvodu jen v případě, ostatně letos se tak kvůli pandemii již dvakrát stalo, že to musí být skutečně opodstatněné. Muselo by tedy být vidět na vývoji pandemie například to, že dojde k prudkému zhoršení. Když je stav více méně konstantní, tak by šlo jen o snahu vlády vymknout se Sněmovně."

Já bych dodal ještě další zcela vážný důvod, proč nesmíme už prodloužit nouzový stav, proč nesmíme vládě dovolit zcela zbytečně omezovat svobody občanů a firem. Nejde jen o to, že opatření diskriminují některé obory činnosti a že kabinet nepřijímá dostatečné kompenzace, finanční kompenzace. Jde také o to, že restrikce zvyšují napětí mezi lidmi, kteří chtějí svobodu či pracovat a zabezpečit své rodiny a svoje živobytí a těmi, kteří chtějí pod záminkou covidu naopak svobodu tvrdě potlačovat.

Benjamin Franklin, filozof, ústavodárce a jeden z otců zakladatelů USA napsal - cituji: "Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu, ani bezpečnost." Konec citátu Benjamina Franklina.

Bylo by velmi lehké tento citát použít proti současným restrikcím a snahám části médií a politiků omezovat svobody občanů. Já osobně ale naprosto chápu smysl tohoto apelu, který nám všem ukládá odpovědnost za naši svobodu. Na straně druhé naprosto odmítám byť jen myšlenku, že člověk si musí svobodu zasloužit. Ať se mi to, že někdo ochotně vpluje do otroctví, líbí, či nelíbí, vím, že povinnost každého odpovědného a slušného člověka je bojovat za svobody každého jednotlivce bez kádrování, zda je svobody hoden, či ne. Dodnes přijímá část politiků přesvědčení, že demokracie musí být omezená, protože někteří lidé nejsou na to, aby sami sobě vládli, dost vyzrálí. Nejde přitom ani tak o politický názor, protože ho tito politici zastávají. Jak jsme viděli v této Sněmovně, i strany, jako jsou Piráti, kteří do Sněmovny šli s programem přímé demokracie, ale jak usedli do parlamentních lavic, nabyli přesvědčení, že oni jsou ti vyvolení a že občané si nezaslouží o některých věcech rozhodovat, přestože jim to kdysi slibovali. Samozřejmě tu je daleko větší část Sněmovny, která sdílí přesvědčení, že občané jsou nesvéprávní, přesněji že mohou pouze jednou za čtyři roky hlasovat o tom, které elity za ně budou vládnout.

Svoboda a demokracie jsou, nebo nejsou. Buď je svoboda a demokracie, nebo není. Současná situace je skutečně vážná. A to nejen proto, že zákazy prokazatelně zabíjí zbytečně lidi, kteří mohli žít, ale také proto, že zabíjí svobodu a zabíjí v lidech touhu po svobodě. Mluvím např. o těch pacientech, kterým kvůli odkládání péče u vážných nemocí se ta péče prostě nedostává a za jiných okolností by tu péči dostali a mohli by žít dál. Týká se to právě těch závažných nemocí, jako rakovina, kardiovaskulární choroby atd. A mnozí vyděšení lidé skutečně raději přijmou klec, o které si myslí, že je ochrání před zabijáckým virem. Ale to je lež. Ta klec je nejen neochrání, ale ničí i ty, kdo o ni nestojí.

Odborníci epidemiologové zcela jasně říkají, že rizikových není 83 % našich občanů, ale ohrožených je 17 % v souvislosti s koronavirem a ty je potřeba chránit. S tím souhlasím. A těch 83 % nechme žít a pracovat při základních opatřeních.

Dámy a pánové, nejen že to není důvod, proč prodlužovat nouzový stav, protože chránit ohrožené je třeba určitě jinak než zavíráním tělocvičny nebo hospody, ale je tu mnoho důvodů, proč co nejdříve pro běžnou neohroženou populaci navrátit normální stav. Hnutí SPD tedy nepodpoří prodloužení nouzového stavu, protože to ohrožuje svobodu, demokracii, ekonomiku a zdraví mnoha občanů naší země.

Dnes vláda letos pošesté žádá Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších třicet dnů z důvodu přijímaných opatření proti pandemii koronaviru. Nouzový stav není možné stále prodlužovat, protože se jedná o stav, kdy jsou omezeny základní mechanismy parlamentní demokracie a veřejné kontroly účelného hospodaření vlády. Stát se fakticky dostává do situace, kdy se mění pod záminkou boje s pandemií v korporaci řízenou skupinou osob s právem omezovat práva lidí a s možností bez výběrových řízení utrácet veřejné prostředky. Vláda měla dostatek času přijít s novelizací zdravotní a krizové legislativy, která by tyto závažné problémy řešila. Dost času bylo na přijetí cílených opatření, která by řešila ochranu ohrožených skupin a zbytečně neomezovala ekonomický a sociální systém země. Nestalo se tak. Jsme konfrontováni s faktem, že hrozí nebezpečí dlouhodobého pokračování nouzového stavu. Zmatečná opatření a špatná komunikace vážně narušily důvěru občanů. Dnes je zřejmé, že kromě reálného zdravotního rizika je ohrožena i svoboda a demokracie. Řada lidí nemá peníze, řada lidí se ocitá v dluzích, řada lidí není schopna zabezpečit své rodiny a stát jim nepodává pomocnou ruku.

Snaha učinit z oprávněné kritiky postupu vlády odpovědnost za ztrátu životů je politicky mylné a další propad v obchodní a ekonomické stabilitě může vážně ohrozit ekonomiku včetně zdrojů na zdravotní péči a sociální služby. Ano, když se bude vypínat ekonomika, tak brzy nebudou peníze ani na zdravotnictví a sociální služby ani na ochranu těch ohrožených. To jsou důvody, to jsou další důvody, proč prodloužení nouzového stavu při hlasování ve Sněmovně hnutí SPD nepodpoří.

Hnutí SPD odmítá tzv. vypnutí ekonomiky. Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM svými restrikcemi pokračuje v politice faktické likvidace národního hospodářství. Vláda na svém středečním, tedy zítřejším zasedání, s největší pravděpodobností zpřísní systém protiepidemických opatření tzv. PES na stupeň pět. Tímto se republika v podstatě vypne až na výjimky úplně.

Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM těmito kroky pokračuje v politice faktické likvidace národního hospodářství a vykládá si systém PES po svém. Příkladem budiž názorný příklad z minulého týdne, kdy byla republika v systému PES na třetím stupni a připravovala se na přechod na čtvrtý stupeň, přičemž většina krajů byla v pátek 18. prosince na stupni pět s celkovým skóre 76 bodů. Usnesení vlády ve smyslu jednotlivých opatření jsou chaotická a rozporuplná. Tady bych jmenoval to, co SPD dlouhodobě kritizovalo a konečně se ta situace trošku narovnala, ale po mnohatýdenní kritice, kdy nadnárodní hypermarkety, které daní mimo Českou republiku, mohly prodávat např. textil, boty a další zboží, zatímco čeští živnostníci a čeští malí a střední podnikatelé, kteří prodávají stejný sortiment, museli mít zavřeno. To je fatální poškození české ekonomiky a českých občanů. Já vůbec nechápu, proč to vláda mohla udělat, jak to mohla vůbec tohle to připustit. Přitom logicky v těch malých obchodech je mnohem více pod kontrolou počet osob nad prodejní plochu, než v narvaných hypermarketech, kde se prokazatelně občané tlačili u zboží. Ta vládní opatření - to nebylo jenom chaotické, jak si protiřečila, ta přímo poškodila, poškodila obrovské množství českých občanů, živnostníků, malých firem a jejich zaměstnanců. To je opravdu flagrantní příklad toho špatného, co se tady děje, a nemá to ani logiku. To není ani už pochybení, to je záměr, to muselo secvaknout každýmu, že je to špatně. Přesto to vláda držela dál ještě týdny. Dalším důkazem je např. usnesení vlády z počátku minulého týdne, které vláda po kritice veřejnosti opět upravila a ve kterém omezila volný pohyb osob přes den a tím pádem by lidé teoreticky mohli nakupovat jen základní potřeby. Jinými slovy všechny prodejny mohly být otevřené, ale nesmělo se do nich chodit.

Odmítáme plošná opatření, protože je evidentní, že stejně nejsou dostatečně účinná k zastavení viru. Řešením je novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou navrhuje SPD, kterou ale vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dlouhodobě odmítá.

Vláda chystá zítra znovu zpřísnění patření a zavírání různých podniků a služeb. Legendární bojovník s COVIDem pan exministr Prymula, ale prohlásil - cituji: "Zpřísnění nepomůže. Lidé nebudou opatření respektovat." Konec citátu. Myslet si, že během svátků se lidé nebudou scházet, nebudou společně jíst a pít, je skutečně nesmysl. Přelom roku je přitom vždy špičkou, kdy většinou vrcholí počty respiračních chorob COVID - neCOVID. To, na co bychom měli teď myslet, je skutečně systém péče o nemocné, takový, aby nezahltil nemocnice. Tedy ten, kdo není skutečně rizikový, by měl ležet doma, ale mít dosažitelnou pomoc pro případ náhlé změny k horšímu, tak jako tomu bylo vždy, když nás zachránila např. chřipková epidemie. Lidé zvláště z těch ohrožených skupin by skutečně měli být opatrnější a nevystavovat se riziku, že dostanou chřipku nebo COVID. To je opět něco, co platí odjakživa. Jen nám to teď COVID více zvýrazňuje. V minulosti jsme úmrtí na chřipku nijak neřešili a stejně jako ignorace dalších nemocí to nebylo správné. Správné ale není zvyšovat paniku a zavírat zdravé lidi neřkuli školy nebo restaurace pro ty zdravé. Navíc systém by měl být nastaven na sledování skutečně nemocných lidí a sledovat zatíženost zdravotnických kapacit. Epidemie je moment, kdy významná část populace onemocní, v minulosti to bylo vždy v řádu miliónu a výše, tady taky vidíme ten rozdíl. A vždy to museli být lidé skutečně nemocní. A opatření by měla mít vždy nějaký logický základ. Zákaz návštěv v nemocnici nebo v domově seniorů v závažných případech logiku má.

Zákaz sednout na lyžařský vlek jak z nějaké zdrogované dílny. Nutit lidi, aby seděli doma místo toho, aby sportovali a posilovali tak svoji imunitu, opravdu jen krizi prohlubuje a zvyšuje už prokazatelně škody jak ekonomické, tak zdravotní a sociální. Rád bych také připomněl, že vláda měla z minulosti tzv. akční plán, jak čelit podobným chorobám, a také tzv. pandemický plán. A ani jedním z plánů se neřídí. Ale od jara vymýšlí stále nové a nové a často nesmyslné věci. Ukazuje se, že vir jako jiné viry se sezónně šíří a kulminuje bez ohledu, zda byly školy jako u nás zavřené nebo jako ve většině světa otevřené. A ukazuje se, že průběh vln je podobný, ať už tu byly totální uzávěry ekonomiky. Ukázalo se, že statisticky nejlepší Finsko nikdy nedělalo plošná opatření, ale vždy jen lokální. Slyšel jsem nějakou argumentaci, že je tam jiné počasí. No, to nebudu teď komentovat. Mimochodem, tedy to Finsko dělalo to, co Česká republika dělala při všech epidemiích v posledních padesáti letech. Napadá mě, neexistuje žádný lék. No a v tom je problém. Všichni vymýšlí, co zavřít, ale nikdo nehledá ty léky. Přijde vám to taky podivné? A teď bych se vyjádřil o očkování. Testování a očkování podle názoru hnutí SPD nesmí být pro naše občany povinné. Testování, očkování na covid. Na covid. Nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Občanská práva nesmí být podmiňována testováním a tímto očkováním. Zatímco v USA, Velké Británii, Rusku a Číně se již dávno očkuje, v podmínkách České republiky stále čekáme na schválení vakcíny orgány EU, respektive Evropské agentury pro léčivé přípravky. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM v této věci zaspala a chybí očkovací plán, strategie a očkovací centra. Občanům také chybí základní informace o tom, jak dlouho vydrží imunita získaná po takové vakcíně, a jaké jsou vedlejší účinky jednotlivých vakcín. Pro SPD je zároveň nepřijatelné, aby si občané, kteří se pro vakcinaci svobodně rozhodnout, nemohli vybrat, jakou očkovací látkou se případně nechají očkovat. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Pokud se někdo rozhodne, že se nenechá očkovat či testovat, nesmí být kvůli tomu omezena jeho ústavní práva. Odmítáme zároveň společný očkovací průkaz EU, neboť tím vzniknou dvě kategorie lidí - očkovaných a neočkovaných. A jsme přesvědčeni také o tom, že se jedná o obrovský byznys pro výrobce vakcín a dalšího potřebného materiálu, což o té netransparentnosti nákupu těch vakcín ostatně i veřejně hovoří bývalý ministr zdravotnictví a europoslanec SPD Ivan David, který má informace přímo z Evropské unie. A já bych chtěl rozhodně zdůraznit, co se týče očkování, abyste nám tady nepodsouvali SPD nějaké nepravdy, proto to řeknu a doufám, že to zazní jasně. Nemám nic proti očkování jako takovému a jistě se shodneme, že u různých nemocí lidstvu různá očkování zásadně pomohla. To přece nikdo nezpochybňuje. Ale pro SPD je důležitá ta dobrovolnost, aby občané měli možnost té volby. A je úkolem státu a Ministerstva zdravotnictví, aby občanům srozumitelně vysvětlili, proč by se očkovat tedy měli nechat a proč ne. A bohužel tady to vázne, jak víme. To vysvětlování ze strany ministerstva v podstatě nefunguje. A do toho se občané dozvídají, že by snad - pan ministr Havlíček to naznačoval minulý týden v rozhovoru - mělo podmiňovat, ten, kdo se nenechá očkovat, tak že by měl nějak znevýhodněn, že by mu měla být omezena základní práva a svobody oproti těm, co se očkovat nechají a tak dále. To je přece nepřijatelné, to je úkol státu, je to úkol ministra zdravotnictví a vlády vysvětlit i řadovému občanovi laikovi proč takový nebo makový krok je dobrý a proč není dobrý, aby se každý o tom mohl rozhodnout. Úzká skupina nemůže přece rozhodnout o životech deseti milionů lidí. Je to jednoznačně úkol státu a tady to prostě ze strany vlády nefunguje. Tak jako tak, říkám, že pro SPD je důležitá ta dobrovolnost. Občané musí mít dobrovolnou volbu, jestli to nechtějí nebo ne, a to SPD rozhodně bude prosazovat i do budoucna a nikoho nemůžeme k takovým závažným krokům, které se týkají jeho zdraví, nutit.

Děkuji za pozornost.

