Okamura (SPD): Žádné peníze z českého rozpočtu, žádní čeští vojáci na Ukrajinu

10.04.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k omezení pomoci ukrajinským uprchlíkům i jejich zemi

Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Rozhodli jsme, že do takzvané muniční iniciativy už nepůjdou žádné peníze z českého rozpočtu a že žádní čeští vojáci nepůjdou na Ukrajinu. To je další zásadní rozdíl od Fialovy vlády, která tam lila miliardy.

Dále připravujeme zpřísnění podmínek pro pobyt lidí s takzvanou dočasnou ochranou, protože ten jako nařízení z Evropské unie nelze zrušit, takže je třeba ukončit válku. Zpřísnění by mělo mít podobu kontroly majetkových poměrů, ale i dalších věcí.

Zpřísníme i zákon o pobytu cizinců v ČR. V této souvislosti jsme už od ledna zahájili kontroly čerpání dávek Ukrajinci. Také už v médiích můžete číst příběhy, jak byli zachyceni ukrajinští podvodníci, kteří nežijí v České republice, pouze si sem jezdili pro dávky.

To nastavila Fialova vláda. Teď už se to změnilo, daří se to zachytávat, vidíte první výsledky.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

