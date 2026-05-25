Britský ministr letěl z Estonska. Rusové mu měli rušit signál

Tryskáči britského Královského letectva RAF, na jehož palubě se nacházel ministr obrany John Healey, byl podle informací britských médií během letu v oblasti poblíž ruských hranic rušen navigační signál. K incidentu došlo ve čtvrtek při návratu ministra z návštěvy britských jednotek v Estonsku, kde se účastnil cvičení NATO poblíž ruského území. Podle zjištění deníku The Guardian trvalo rušení přibližně tři hodiny a zasáhlo především GPS systém letadla. Posádka byla nucena využít alternativní navigační metody, aby let bezpečně dokončila. Ministerstvo obrany zatím nevydalo oficiální komentář k celé události.
Podle britských zdrojů za incidentem pravděpodobně stojí ruské rušení signálu, přestože přímé potvrzení zatím chybí. Není jasné, zda byl let s ministrem obrany cíleným terčem, nebo zda šlo o širší elektronické rušení v dané oblasti. Let byl navíc v době incidentu sledovatelný prostřednictvím veřejných systémů pro monitoring letového provozu.
Událost se odehrála jen den poté, co vyšlo najevo, že ruské stíhačky v minulém měsíci opakovaně a nebezpečně zachytily britské průzkumné letouny nad Černým mořem. V jednom z incidentů se měl stroj Su-35 přiblížit natolik, že aktivoval nouzové systémy a došlo k dočasnému vyřazení autopilota.
Další incidenty v regionu podle britských zdrojů ukazují na rostoucí intenzitu podobných střetů. Stíhačka Su-27 měla opakovaně manévrovat v těsné blízkosti britského letounu Rivet Joint, přičemž se přiblížila až na několik metrů. Britské ministerstvo obrany označilo tyto situace za „nebezpečné a nepřijatelné“ a uvedlo, že představují jedny z nejzávažnějších incidentů od roku 2022. V minulosti již došlo i k dalším případům rušení či ohrožení spojeneckých letů v oblasti Baltského moře, které NATO dlouhodobě monitoruje jako citlivý prostor pro elektronický boj.
Ministr obrany John Healey po sérii incidentů ocenil profesionalitu posádek RAF, které podle něj zvládly situace bez ohrožení bezpečnosti letu. Zároveň podle informací BBC uvedl, že podobné události nemění britské závazky vůči NATO ani odhodlání čelit ruské aktivitě v regionu. Britská strana incidenty vnímá jako součást širšího vzorce tlaku v oblasti hybridní a elektronické války. Odborníci přitom upozorňují, že rušení satelitní navigace se v blízkosti konfliktů stává stále častějším nástrojem, který může ovlivnit jak vojenské, tak civilní letectví.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku