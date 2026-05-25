ČRo: Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslaví 100. výročí

Riegrovy sady se v sobotu 6. června promění v hudební scénu pod širým nebem. Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR) tak spolu se všemi milovníky nejen klasické hudby oslaví své 100. narozeniny. Odpolední program začne populárním programem pro děti „Vlnohraní“, pokračovat bude vystoupením souborů složených ze členů orchestru a vyvrcholí ve 20.00 hodin večerním koncertem rozhlasových symfoniků plným známých melodií české i světové hudby. V roli šéfdirigenta SOČRu se naposled představí Petr Popelka. Vstup na akci pro všechny generace je zdarma.
Open-air rozhlasových symfoniků chce připomenout roli Českého rozhlasu jako kulturní instituce, která hudbu nejen vysílá, ale také ji dlouhodobě vytváří a podporuje. Symfonický orchestr Českého rozhlasu je její součástí už sto let – koncertuje, nahrává, objednává u skladatelů nová díla a přináší hudbu posluchačům v koncertních sálech, v rozhlasovém vysílání i ve veřejném prostoru.
„Rozvoj hudební kultury je jednou z pevných rolí veřejnoprávního rozhlasu a já jsem mimořádně hrdý, že se rozhlasoví symfonikové jako součást Českého rozhlasu na tom podílí již stým rokem,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
ZNÁMÉ SKLADBY POD ŠIRÝM NEBEM
„Stoleté výročí chceme zahájit koncertem, který bude otevřený co nejširší veřejnosti. Riegrovy sady jsou pro to ideálním místem – a večer bude výjimečný i tím, že se před orchestrem vystřídají dva dirigenti spjatí se současnou érou rozhlasových symfoniků – Petr Popelka a Robert Jindra,“ říká ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.
Program je připravený pro pravidelné návštěvníky koncertních sálů i pro všechny, kteří si různé hudební žánry rádi poslechnou v příjemné a neformální atmosféře. Na známé vyhlídce nad ulicí Italská zazní hudba, kterou lidé znají z rozhlasu, filmů, slavnostních okamžiků i běžného kulturního povědomí.
- Program v Riegrových sadech začne už odpoledne a nabídne i výraznou část pro rodiny s dětmi. Oblíbené Vlnohraní hravou a srozumitelnou formou přibližuje nejmladším posluchačům svět hudby – děti v něm poznávají zvuky, rytmus i nástroje a mohou hudbu samy objevovat. V Riegrových sadech se představí v 15.00 hodin a také ve dvou krátkých blocích v 16.45 hodin a 17.45 hodin.
- Návštěvníci se mohou těšit také na vystoupení souborů složených ze členů Symfonického orchestru Českého rozhlasu – dechovku Luďa banda, jazzový kvintet Spinus Q, klarinetové kvarteto Clarinet Factory a smyčcový Epoque Quartet.
- Od 20.00 hodin zazní večerní koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod širým nebem. Mimo jiné zazní Smetanova Vltava nebo Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie a další známé hity klasické hudby.
Celým dnem provedou moderátoři stanice Český rozhlas Vltava Naděžda Hávová a František Šedivý. Na místě budou připravené stánky s občerstvením a nápoji. Pořadatelé doporučují vzít si s sebou piknikovou deku pro pohodlnější sezení.
