Okamura (SPD): 80 procent českých občanů si přeje oživit spolupráci V4

25.05.2026 19:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Visegradské čtyřce.

Okamura (SPD): 80 procent českých občanů si přeje oživit spolupráci V4
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Podle průzkumu agentury Median pro Radiožurnál si 80 procent českých občanů přeje oživit spolupráci mezi státy Visegrádské čtyřky, rozhodně proti jsou jen tři procenta občanů. Nejvyšší podpora pro oživení spolupráce mezi Českem, Slovenskem, Polskem a Maďarskem je mezi voliči ANO a SPD. Pro je dokonce i většina voličů Pirátů, celkem 63 procent.

Hnutí SPD je připraveno rozvíjet spolupráci s Maďarskem a podporovat posilování vztahů v rámci Visegrádské čtyřky, která zůstává důležitou platformou pro prosazování společných zájmů zemí střední Evropy. Jsme připraveni vést konstruktivní dialog s novou maďarskou vládou a spolupracovat na posilování stability, bezpečnosti a vzájemně výhodné spolupráce v regionu.

Jsem rád, že jsme se v naší nové vládě dohodli, že  chceme jinou Evropu – sebevědomé společenství suverénních národních států, které spolupracují tam, kde to dává smysl, a zároveň si zachovávají svobodu v otázkách, jež jsou výhradně jejich. Důležitou prioritou naší zahraniční politiky je obnova a posílení narušených vztahů v rámci Visegrádské skupiny, založená na vzájemném respektu, společných zájmech a efektivní regionální spolupráci.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Nejste vítaní. Ani za tisíc let. Rozpustit! Brněnská smršť proti landsmanšaftu
„Vzali si ČT a ČRo jako rukojmí.“ Vadim Petrov o novinářích veřejné služby
Söder: Sudetští Němci s Posseltem v čele vytvořili „evropské dílo míru“
„Idi*t a lump.“ Zeman si před demonstrací nebral servítky

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Okamura , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by V4 více spolupracovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Benešovy dekrety

Jak přesně pomáhal jak tvrdíte prezident obejít rodu Lichtenštejnů Benešovy dekrety? Nic o tom nevím a zajímalo by mě to. A jak je vůbec možné, že se dají obejít?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

K likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředkyK likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředky Smíchat jablečný ocet s medem se vážně vyplatíSmíchat jablečný ocet s medem se vážně vyplatí

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rakušan (STAN): Je to ještě naivita, nebo už zlý úmysl?

20:05 Rakušan (STAN): Je to ještě naivita, nebo už zlý úmysl?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k uvažované privatizaci Exposie.