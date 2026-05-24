Okamura (SPD): 80 procent českých občanů si přeje oživit spolupráci V4

Podle průzkumu agentury Median pro Radiožurnál si 80 procent českých občanů přeje oživit spolupráci mezi státy Visegrádské čtyřky, rozhodně proti jsou jen tři procenta občanů. Nejvyšší podpora pro oživení spolupráce mezi Českem, Slovenskem, Polskem a Maďarskem je mezi voliči ANO a SPD. Pro je dokonce i většina voličů Pirátů, celkem 63 procent.
Hnutí SPD je připraveno rozvíjet spolupráci s Maďarskem a podporovat posilování vztahů v rámci Visegrádské čtyřky, která zůstává důležitou platformou pro prosazování společných zájmů zemí střední Evropy. Jsme připraveni vést konstruktivní dialog s novou maďarskou vládou a spolupracovat na posilování stability, bezpečnosti a vzájemně výhodné spolupráce v regionu.
Jsem rád, že jsme se v naší nové vládě dohodli, že chceme jinou Evropu – sebevědomé společenství suverénních národních států, které spolupracují tam, kde to dává smysl, a zároveň si zachovávají svobodu v otázkách, jež jsou výhradně jejich. Důležitou prioritou naší zahraniční politiky je obnova a posílení narušených vztahů v rámci Visegrádské skupiny, založená na vzájemném respektu, společných zájmech a efektivní regionální spolupráci.
Tomio Okamura
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku