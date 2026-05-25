CzechTourism: Léto letos patří Česku

Do ciziny chce letos vyrazit zhruba polovina Čechů, tedy o 8 p. b. méně než loni. Vedle ceny a kvality služeb se do rozhodování stále výrazněji promítá také otázka bezpečnosti a jistoty při cestování. Téměř třetina lidí kvůli aktuální situaci na Blízkém východě preferuje bližší a bezpečnější destinace a důkladněji zvažuje výběr místa dovolené. Trendem jsou delší pobyty, důraz na kvalitní ubytování a kombinace odpočinku, přírody a zážitků. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury CzechTourism.
Nejčastějším cílem letošní letní dovolené v tuzemsku je už tradičně Jihočeský (26 %) a Jihomoravský (25 %) kraj. Následují Moravskoslezský (16 %) a Středočeský kraj (15 %). Průměrná délka pobytu v tuzemsku letos dosahuje 11,7 dne, tedy téměř o tři dny více než loni. Za dovolenou plánují Češi utratit v průměru 10 447 korun na osobu.
„Potvrzuje se, že Češi chtějí cestovat, ale zároveň stále více přemýšlí nad tím, kam pojedou a jak bezpečně se budou během dovolené cítit. Vedle ceny a kvality služeb proto roste význam dostupnosti, flexibility a celkové jistoty při cestování. Právě v tom má Česko velkou výhodu. Lidé se navíc chtějí během pár dní opravdu zastavit, odpočinout si a zároveň zažít co nejvíc různorodých aktivit na jednom místě. Jinak řečeno – chtějí si užít své zasloužené volno naplno a vyplnit ho maximem toho, co Česko nabízí. A rozhodně mají z čeho vybírat,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.
Aktuální situace ve světě se do plánování dovolených promítá i konkrétněji. Zatímco 73 % respondentů uvedlo, že situace na Blízkém východě jejich cestovní plány přímo neovlivnila, 28 % lidí dnes více preferuje bližší a bezpečnější destinace a 27 % přistupuje k výběru dovolené opatrněji. Desetina oslovených kvůli krizi odložila plánovanou cestu, 7 % respondentů změnilo původně vybranou destinaci a 4 % svou dovolenou zrušila.
