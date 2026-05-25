Jihlava: Květináče už míří do pěší zóny

25.05.2026 19:47 | Tisková zpráva
autor: PV

Velkoobjemové květináče začnou od víkendu přibývat v ulicích Benešova a Palackého. V týdnu je pracovníci městské společnosti Správa městských lesů Jihlava postupně začnou plnit substrátem a osazovat dřevinami.

Do jihlavské pěší zóny dorazí v sobotu 23. května první velké květináče, které v následujících dnech promění část Benešovy a Palackého ulice. Ještě než se v nich začnou objevovat první výsadby, projdou důležitou přípravou pro celoroční provoz.

Práce začnou zateplením nádob. Izolace pomůže chránit kořeny vysazených dřevin před letními horky i zimními mrazy. Poté dodavatel květináče naplní substrátem. Samotná výsadba zeleně v prvních květináčích je naplánovaná na středu 27. května 2026. 

Projekt počítá celkem se 75 velkoobjemovými květináči a 27 lavičkami různých velikostí. Poslední květináče by se do pěší zóny měly umísťovat během září. Ve větších nádobách porostou vícekmeny muchovníků s podrostem pachysandry, menší květináče doplní keře bobkovišní. Nové lavičky nabídnou místo k posezení přibližně pro 70 lidí.

Přesné rozmístění zeleně a mobiliáře se ještě může upravit. Nemusí proto odpovídat současným vizualizacím. „Musíme se na umístění definitivně domluvit s provozovateli obchodů a majiteli nemovitostí, protože se všemi jsme zatím nemluvili o detailech,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška s tím, že město musí zároveň zachovat příjezd zásobování ke všem nemovitostem.

Nové prvky tak doplní nejvytíženější část historického centra o více zeleně a míst k odpočinku. Město tím chce zpříjemnit pobyt v pěší zóně, která v létě patří k nejvíce rozpáleným místům v centru. Celkové náklady projektu dosahují přibližně 3,7 milionu korun.

